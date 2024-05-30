properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Уроки русского. СКР проверяет полицейских в Барде на причастность к преступлению

Уроки русского. СКР проверяет полицейских в Барде на причастность к преступлению

30 мая 2024, 05:15
Фото: 1MI/Соцсети
Обвиняемый в организации незаконной рубки леса из Барды не может ознакомиться с обвинительным заключением из-за пробелов в знании русского языка.

Расследование уголовного дела о незаконной рубке леса в Бардымском районе не может завершиться из-за того, что главный фигурант не знает русского языка. 30 мая Пермский краевой суд рассмотрит жалобу адвокатов авторитетного бизнесмена Мазита Муксинова, обвиняемого в организации схемы хищения древесины на территории природного биологического заказника Пермского края «Тулвинский», на продление срока содержания под стражей еще на месяц.

Долгая дорога в елочку

Расследование уголовного дела тянется с 2021 года. Как рассказали журналисту Properm.ru в Свердловском районном суде, 23 мая до 28 июня по ходатайству следствия МВД был продлен срок расследование уголовного дела. До этой же даты продлен и срок содержания Муксинова в СИЗО. В пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю запрос о ходе расследования дела, на момент публикации официальный ответ получен не был.

Как стало известно Properm.ru из достоверных источников в следствии, пермские силовики столкнулись с неожиданной проблемой, затрудняющей передачу уголовного дела о незаконной вырубке леса в Бардымском районе в суд. Окончательно обвинение по ч. 3 ст. 260 УК РФ главному фигуранту дела Муксинову было предъявлено еще в середине февраля, ему вменяется ущерб на 65 млн рублей. Но обвиняемый в организации нелегальных поставок леса в Чечню не может несколько месяцев ознакомиться с материалами дела, потому что не знает русского языка.

«Следователи предоставили ему переводчика с татарского языка, как и просили, но Муксинов от его услуг отказался. В качестве причины он сообщил, что лингвист говорит не на том диалекте, на котором говорит Муксинов», — рассказал источник в полиции. Следователи удивлены такому положению дел — у Муксинова несколько адвокатов, один из которых — представитель этой же этнической группы Марат Иткинов, но и это не помогает ускорить события.

Кроме того, по словам собеседников редакции, в уголовном деле уже есть справка из Елпачихинской средней школы, согласно которой знание русского языка и родного языка у Муксинова одинаковые: по тому и другому предмету в аттестате обвиняемого стоит «удовлетворительно».

Такое положение дел журналисту Properm.ru подтвердил второй адвокат Муксинова Михаил Постаногов. «Вы понимаете, знания бытового русского недостаточно. Если вы верите, что человек, когда-то сдавший экзамен на русском языке в татарской школе, способен четко понимать юридические термины, то вы ошибаетесь. Человек с трудом этот язык понимает, бытовой русский — это одно, но даже в нем он плохо ориентируется. Дело не закончено, никто не начал знакомить его с материалами дела», — сообщил защитник.

Суд Перми продлил арест черного лесоруба из Барды в СИЗО еще на два месяца
Узнать подробнее

Имеет обширные связи

Тем временем расследование уголовного дела о вырубке леса в Бардымском районе привело к служебной и доследственной проверке, рассказали собеседники журналиста Properm.ru в следственных органах.

Во время расследования дела следователи постоянно сталкивались с препятствиями. Например, в 2022 году после задержания Муксинова адвокатам удалось добиться того, что суд выпустил его под залог в 3 млн рублей. Однако в октябре 2023 года следствие вновь ходатайствовало об аресте Муксинова в СИЗО, после того как стало известно, что он и его окружение из числа подозреваемых, в том числе бригадир вальщиков Жамил Галимянов, пытались оказать воздействие на свидетелей. Сейчас с момента второго ареста он находится в СИЗО уже почти десять месяцев.

По словам источника в силовых структурах, следствию также пришлось столкнуться с использованием Муксиновым и административного ресурса. В соцсетях и сейчас можно найти фотографии, свидетельствующие о его обширных знакомствах в администрации района и в правоохранительных органах.

На фото слева направо Мазит Муксинов, глава Бардымского МО Халиль АлапановНа фото слева направо Мазит Муксинов, глава Бардымского МО Халиль Алапанов
На фото слева направо Мазит Муксинов, глава Бардымского МО Халиль Алапанов

Сейчас, как утверждают источники журналиста Properm.ru, в региональном СУ СКР находятся материалы проверки связей Муксинова с руководством отдела МВД России «Бардымский». В ходе расследования выяснилось, что ряд эпизодов незаконной вырубки леса не был расследован, поскольку поступающие материалы о «черных лесорубах» даже не регистрировались.

По информации Properm.ru, поводом для проверки стало то, что местное полицейское начальство давало своим подчиненным устные распоряжения работникам не регистрировать материалы проверок и не проводить оперативные мероприятия при поступлении в отдел сообщений о преступной деятельности Муксинова и его подельников.

Журналист Properm.ru направил официальный запрос о служебной проверке действий высокопоставленных полицейских в Барде в пресс-службы полиции и регионального следкома. В ведомствах пообещали в короткие сроки подготовить информацию для ответа.

Мазита Муксинова и его подручных обвиняют в масштабной вырубке деловой древесины на территории природного биологического заказника Пермского края «Тулвинский». Всего в материалах дела было зарегистрировано 29 эпизодов незаконной вырубки, ущерб лесному хозяйству Пермского края по мнению следствия составил более 65 млн рублей.

В Барде возбудили уголовное дело из-за вырубки леса в природном заказнике
Узнать подробнее
Подпишитесь
Экс-начальник ИК-40 в Кунгуре Евгений Шубин назначен замглавы ГУФСИН по Прикамью
Сегодня, 05:20
В Перми запретили продажу алкоголя рядом с детским садом
Сегодня, 03:45
В Краснокамске пожарные спасли от огня ежика
Сегодня, 05:23
Этой ночью в Прикамье фиксировались заморозки почти по всей территории края
Сегодня, 04:36
Заболеваемость коронавирусом в Прикамье выросла на 24% за неделю
Сегодня, 02:39
"