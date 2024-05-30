Уроки русского. СКР проверяет полицейских в Барде на причастность к преступлению

Во время расследования дела следователи постоянно сталкивались с препятствиями. Например, в 2022 году после задержания Муксинова адвокатам удалось добиться того, что суд выпустил его под залог в 3 млн рублей. Однако в октябре 2023 года следствие вновь ходатайствовало об аресте Муксинова в СИЗО, после того как стало известно, что он и его окружение из числа подозреваемых, в том числе бригадир вальщиков Жамил Галимянов, пытались оказать воздействие на свидетелей. Сейчас с момента второго ареста он находится в СИЗО уже почти десять месяцев.