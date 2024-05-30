Уроки русского. СКР проверяет полицейских в Барде на причастность к преступлению

Posted Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:19
Расследование уголовного дела о незаконной рубке леса в Бардымском районе не может завершиться из-за того, что главный фигурант не знает русского языка. 30 мая Пермский краевой суд рассмотрит жалобу адвокатов авторитетного бизнесмена Мазита Муксинова, обвиняемого в организации схемы хищения древесины на территории природного биологического заказника Пермского края «Тулвинский», на продление срока содержания под стражей еще на месяц.
Расследование уголовного дела тянется с 2021 года. Как рассказали журналисту Properm.ru в Свердловском районном суде, 23 мая до 28 июня по ходатайству следствия МВД был продлен срок расследование уголовного дела. До этой же даты продлен и срок содержания Муксинова в СИЗО. В пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю запрос о ходе расследования дела, на момент публикации официальный ответ получен не был.
Как стало известно Properm.ru из достоверных источников в следствии, пермские силовики столкнулись с неожиданной проблемой, затрудняющей передачу уголовного дела о незаконной вырубке леса в Бардымском районе в суд. Окончательно обвинение по ч. 3 ст. 260 УК РФ главному фигуранту дела Муксинову было предъявлено еще в середине февраля, ему вменяется ущерб на 65 млн рублей. Но обвиняемый в организации нелегальных поставок леса в Чечню не может несколько месяцев ознакомиться с материалами дела, потому что не знает русского языка.
«Следователи предоставили ему переводчика с татарского языка, как и просили, но Муксинов от его услуг отказался. В качестве причины он сообщил, что лингвист говорит не на том диалекте, на котором говорит Муксинов», — рассказал источник в полиции. Следователи удивлены такому положению дел — у Муксинова несколько адвокатов, один из которых — представитель этой же этнической группы Марат Иткинов, но и это не помогает ускорить события.
Кроме того, по словам собеседников редакции, в уголовном деле уже есть справка из Елпачихинской средней школы, согласно которой знание русского языка и родного языка у Муксинова одинаковые: по тому и другому предмету в аттестате обвиняемого стоит «удовлетворительно».
Такое положение дел журналисту Properm.ru подтвердил второй адвокат Муксинова Михаил Постаногов. «Вы понимаете, знания бытового русского недостаточно. Если вы верите, что человек, когда-то сдавший экзамен на русском языке в татарской школе, способен четко понимать юридические термины, то вы ошибаетесь. Человек с трудом этот язык понимает, бытовой русский — это одно, но даже в нем он плохо ориентируется. Дело не закончено, никто не начал знакомить его с материалами дела», — сообщил защитник.
Тем временем расследование уголовного дела о вырубке леса в Бардымском районе привело к служебной и доследственной проверке, рассказали собеседники журналиста Properm.ru в следственных органах.
Во время расследования дела следователи постоянно сталкивались с препятствиями. Например, в 2022 году после задержания Муксинова адвокатам удалось добиться того, что суд выпустил его под залог в 3 млн рублей. Однако в октябре 2023 года следствие вновь ходатайствовало об аресте Муксинова в СИЗО, после того как стало известно, что он и его окружение из числа подозреваемых, в том числе бригадир вальщиков Жамил Галимянов, пытались оказать воздействие на свидетелей. Сейчас с момента второго ареста он находится в СИЗО уже почти десять месяцев.
По словам источника в силовых структурах, следствию также пришлось столкнуться с использованием Муксиновым и административного ресурса. В соцсетях и сейчас можно найти фотографии, свидетельствующие о его обширных знакомствах в администрации района и в правоохранительных органах.
Сейчас, как утверждают источники журналиста Properm.ru, в региональном СУ СКР находятся материалы проверки связей Муксинова с руководством отдела МВД России «Бардымский». В ходе расследования выяснилось, что ряд эпизодов незаконной вырубки леса не был расследован, поскольку поступающие материалы о «черных лесорубах» даже не регистрировались.
По информации Properm.ru, поводом для проверки стало то, что местное полицейское начальство давало своим подчиненным устные распоряжения работникам не регистрировать материалы проверок и не проводить оперативные мероприятия при поступлении в отдел сообщений о преступной деятельности Муксинова и его подельников.
Журналист Properm.ru направил официальный запрос о служебной проверке действий высокопоставленных полицейских в Барде в пресс-службы полиции и регионального следкома. В ведомствах пообещали в короткие сроки подготовить информацию для ответа.
Мазита Муксинова и его подручных обвиняют в масштабной вырубке деловой древесины на территории природного биологического заказника Пермского края «Тулвинский». Всего в материалах дела было зарегистрировано 29 эпизодов незаконной вырубки, ущерб лесному хозяйству Пермского края по мнению следствия составил более 65 млн рублей.