В Черняевском лесу началась установка десяти аппаратов с кормом для уток и белок

На аппарате размещена памятка с информацией о том, какой корм полезен птицам, а какой может навредить. Им противопоказаны хлеб, жареная и солёная еда (орешки, чипсы, сухарики, крекеры). А вот зёрна овса, проса, пшеницы, овсянку и нежареные семена подсолнечника и тыквы пернатым подойдут.