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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

В Черняевском лесу началась установка десяти аппаратов с кормом для уток и белок

В Черняевском лесу началась установка десяти аппаратов с кормом для уток и белок

30 мая 2024, 12:34
Фото: администрация Перми
Расплатится за корм можно с помощью карты.

В Черняевском лесу уже установлено четыре аппарата с кормом для белок и уток. Об этом сообщают в администрации Перми.

Автоматы появились на комплексных местах отдыха «Семейная» и «Золотые Пески», на детской площадке «Паутинка» и на входе в Черняевский лес с улицы Братьев Игнатовых. Также планируется установить шесть аппаратов на пешеходных дорожках рекреационного назначения.

На аппарате размещена памятка с информацией о том, какой корм полезен птицам, а какой может навредить. Им противопоказаны хлеб, жареная и солёная еда (орешки, чипсы, сухарики, крекеры). А вот зёрна овса, проса, пшеницы, овсянку и нежареные семена подсолнечника и тыквы пернатым подойдут.

Стоимость корма для уток — 20 рублей, для белок — 50 рублей. Оплатить покупку можно картой.

#Пермь#Черняевский лес
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