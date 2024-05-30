В Черняевском лесу началась установка десяти аппаратов с кормом для уток и белок

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В Черняевском лесу уже установлено четыре аппарата с кормом для белок и уток. Об этом сообщают в администрации Перми.
Автоматы появились на комплексных местах отдыха «Семейная» и «Золотые Пески», на детской площадке «Паутинка» и на входе в Черняевский лес с улицы Братьев Игнатовых. Также планируется установить шесть аппаратов на пешеходных дорожках рекреационного назначения.
На аппарате размещена памятка с информацией о том, какой корм полезен птицам, а какой может навредить. Им противопоказаны хлеб, жареная и солёная еда (орешки, чипсы, сухарики, крекеры). А вот зёрна овса, проса, пшеницы, овсянку и нежареные семена подсолнечника и тыквы пернатым подойдут.
Стоимость корма для уток — 20 рублей, для белок — 50 рублей. Оплатить покупку можно картой.