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В Чусовом 28 мая в частном жилом доме сгорел человек

В Чусовом 28 мая в частном жилом доме сгорел человек

30 мая 2024, 05:42
Фото: 1MI
По факту инцидента проводится проверка.

В ходе пожара в частном жилом доме и надворных постройках в Чусовом сгорел человек. Инцидент произошел на ул. Болотная. Об этом сообщили Properm.ru в пресс-службе МЧС Прикамья.

Как указывает ведомство, сообщение о возгорании поступило 28 мая в 23:34. На место происшествия прибыли 23 человека личного состава и пять единиц пожарной техники. Среди погибших детей не оказалось.

Горение было ликвидировано в 23:59. Проводится проверка, устанавливается причина пожара.

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