В Чусовом 28 мая в частном жилом доме сгорел человек

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
В ходе пожара в частном жилом доме и надворных постройках в Чусовом сгорел человек. Инцидент произошел на ул. Болотная. Об этом сообщили Properm.ru в пресс-службе МЧС Прикамья.
Как указывает ведомство, сообщение о возгорании поступило 28 мая в 23:34. На место происшествия прибыли 23 человека личного состава и пять единиц пожарной техники. Среди погибших детей не оказалось.
Горение было ликвидировано в 23:59. Проводится проверка, устанавливается причина пожара.