В День защиты детей в Прикамье запретят продажу алкоголя

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:04
В Перми и Пермском крае в Международный день защиты детей, 1 июня, будет запрещена розничная продажа алкоголя. Ограничения утверждены постановлением правительства Пермского края от 10 октября 2011 года №755-п, напомнили в пресс-службе мэрии.
Нарушителей запрета ждут административные штрафы: для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.
В прошлый раз продавать алкоголь в магазинах запретили в День пограничника — он прошел во вторник, 28 мая.