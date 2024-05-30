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В Пермском крае 1 июня будет запрещена продажа алкоголя

В День защиты детей в Прикамье запретят продажу алкоголя

30 мая 2024, 06:02
Фото: ideogram.ai

В Пермском крае 1 июня будет запрещена продажа алкоголя

Ранее, 28 мая, такое ограничение вводилось из-за Дня пограничника.

В Перми и Пермском крае в Международный день защиты детей, 1 июня, будет запрещена розничная продажа алкоголя. Ограничения утверждены постановлением правительства Пермского края от 10 октября 2011 года №755-п, напомнили в пресс-службе мэрии.

Нарушителей запрета ждут административные штрафы: для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. рублей.

В прошлый раз продавать алкоголь в магазинах запретили в День пограничника — он прошел во вторник, 28 мая.

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#Общество#Пермь#Праздник#Запрет алкоголя#Запрет
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