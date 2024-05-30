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Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

В Краснокамске пожарные спасли от огня ежика

В Краснокамске пожарные спасли от огня ежика

30 мая 2024, 05:23
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Животное могло пострадать во время пожара на свалке ТБО.

В Краснокамском городском округе пожарные МЧС России спасли ежика от огня. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.

Лесной житель оказался в огненной ловушке во время вчерашнего пожара на полигоне ТБО. Спасатели подобрали животное и вынесли его в безопасное место.

«Сейчас маленькой жизни ничего не угрожает», — сообщают в МЧС.

Это не первый случай, когда животные спасаются от смерти благодаря пожарным. В феврале сотрудники МЧС спасли сову во время пожарно-тактических учений. Это произошло в Краснокамске — птицу заметили в сугробе, закутали в теплую ткань и доставили в ветеринарную клинику.

Ранее пожарные спасли ручного ворона из пожара, который произошел в частном жилом доме.

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#Происшествия#Краснокамск#Пожар#Краснокамский округ
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