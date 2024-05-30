В Краснокамске пожарные спасли от огня ежика

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В Краснокамском городском округе пожарные МЧС России спасли ежика от огня. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка ведомства.
Лесной житель оказался в огненной ловушке во время вчерашнего пожара на полигоне ТБО. Спасатели подобрали животное и вынесли его в безопасное место.
«Сейчас маленькой жизни ничего не угрожает», — сообщают в МЧС.
Это не первый случай, когда животные спасаются от смерти благодаря пожарным. В феврале сотрудники МЧС спасли сову во время пожарно-тактических учений. Это произошло в Краснокамске — птицу заметили в сугробе, закутали в теплую ткань и доставили в ветеринарную клинику.
Ранее пожарные спасли ручного ворона из пожара, который произошел в частном жилом доме.