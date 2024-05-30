В Краснокамске пожарные спасли от огня ежика

Это не первый случай, когда животные спасаются от смерти благодаря пожарным. В феврале сотрудники МЧС спасли сову во время пожарно-тактических учений. Это произошло в Краснокамске — птицу заметили в сугробе, закутали в теплую ткань и доставили в ветеринарную клинику.