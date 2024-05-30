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В Перми из-за ошибок изъяли из распространения бесплатный путеводитель

В Перми из-за ошибок изъяли из распространения бесплатный путеводитель

30 мая 2024, 05:57
Фото: properm.ru
Ранее такая же судьба постигла «Туристическую карту».
Сюжет
Туризм

В Перми из распространения изъят тираж путеводителя «Прогулки по Перми». Как сообщает URA.RU, в нем была обнаружены ошибки.

В дальнейшем планируется переиздать путеводитель с исправленными недочётами. Оплатит работу издатель, ответственный за корректуру и редактуру текста, отмечает издание.

Путеводитель распространялся в гостиницах и музеях города, в аэропорту и на речном вокзале. Он предлагает гостям города три маршрута для пеших экскурсий, самый длинный из них рассчитан на 2,5 км. Все маршруты проходят по центру города.

Ранее было приостановлено распространение путеводителя «Туристическая карта Перми нового столетия», который также выпустили с ошибками, сейчас он не распространяется.

Как отмечали в соцсетях, в «Карте», например, дом Мешкова, который расположен на улице Монастырской на левом берегу реки Камы, оказался на правом берегу. Замечены также лексические ошибки.

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#Пермь#Туризм#Внутренний туризм#Региональный туризм#Развитие туризма#Путеводитель
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