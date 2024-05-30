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В Перми изменилась работа светофоров после закрытия моста на улице Карпинского

В Перми изменилась работа светофоров после закрытия моста на улице Карпинского

30 мая 2024, 03:10
Фото: Читатель Properm.ru
Движение транспорта изменилось на улицах Стахановская, Карпинского, Мира и Советской Армии.

В Перми была перестроена работа светофоров после закрытия движения по участку на ул. Карпинского. Согласно сообщению Минтранса Прикамья, изменения произошли на перекрёстке ул. Стахановская — ул. Карпинского. Так, при движении со стороны Мира была убрана фаза для поворота налево, а в обратном направлении, наоборот, добавлена секция для левого поворота, которой раньше не было.

Кроме этого, были внесены изменения в организацию дорожного движения на улице Советской Армии. «Специалисты ЦБДД продолжают мониторинг дорожной ситуации, проводят анализ поступающей информации от ГИБДД, городского департамента транспорта, а также жителей города. На основании этого уже подготовлен ряд корректировок в организацию движения транспорта», написало ведомство в социальной сети.

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#Пермь#Движение#Транспорт#Анализ#Светофоры#Минтранс Прикамья#Корректировки#Закрытие моста#Ул. Карпинского#Ул. Стахановская
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