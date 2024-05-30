В Перми лето откроет экологический фестиваль «Природа города»

В рамках экофеста 1 июня в саду им. Миндовского и парке им. Чехова пройдут предпрограммы фестиваля. На эколого-просветительских мероприятиях гости смогут узнать о разных группах живых организмов, о влиянии горожан на природу и о том, как заботиться об окружающей среде. В парке им. А. П. Чехова мероприятия пройдут с 12:00 до 14:00, в саду им. В. Л. Миндовского с 13:00 до 16:00.