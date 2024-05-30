В Перми лето откроет экологический фестиваль «Природа города»

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
В Перми в эту субботу, 1 июня, в рамках экофеста «Природа города» пройдут эколого-просветительские мероприятия. Пермяков и гостей города ждут в парке им. Чехова и в саду им. Миндовского, сообщают в мэрии.
В рамках экофеста 1 июня в саду им. Миндовского и парке им. Чехова пройдут предпрограммы фестиваля. На эколого-просветительских мероприятиях гости смогут узнать о разных группах живых организмов, о влиянии горожан на природу и о том, как заботиться об окружающей среде. В парке им. А. П. Чехова мероприятия пройдут с 12:00 до 14:00, в саду им. В. Л. Миндовского с 13:00 до 16:00.
А уже в следующие выходные, 7 и 8 июня, на площади перед Театром-Театром состоится экологический фестиваль «Природа города». На два дня городская эспланада станет природной территорией, а на ряде городских площадок пройдут различные экопрактики.
«Экофестиваль будет включать в себя несколько тематических блоков: деловую программу для специалистов, образовательные мероприятия для жителей, фестивальный городок с интерактивными площадками, квестами. Главная задача фестиваля — обсудить актуальные вопросы в сфере экологии, помочь организациям и инициативным жителям вовлечься в заботу о природе города», — сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.
В рамках фестиваля с 7 по 8 июня состоятся экопрактикумы «Помогай природе правильно», экологические игры и квест на тему осознанного взаимодействия с природой и природными ресурсами, будут работать лаборатории и интерактивные площадки, нацеленные на взаимодействие с природными материалами — «Босоногая тропа», «Послание на гальке» и «Лес в городе».
Участники фестиваля смогут создать искусственные гнезда для птиц и домики для насекомых. Готовые конструкции будут размещены на природных территориях города. Помимо этого, участникам расскажут основы правильной сортировки и утилизации отходов, научат минимизировать использование ресурсов в быту.
Для посетителей фестиваля свои двери откроет павильон «Природа города Перми», в рамках которого будет презентована информационная система «Зелёный город» и книга «Особо охраняемые природные территории города Перми», будет работать лесопатологическая выставка, пройдут обучающие мастер-классы по определению болезни дерева, изготовлению домика для птенчика и другие интересные активности.
Все желающие смогут посетить зону творческих мастер-классов — самостоятельно изготовить экобрелок или ключницу, сделать домашнюю тепличку с рассадой, расписать скворечник и многое другое.
В рамках экофестиваля пройдёт традиционная акция «Экодоброволец». Волонтёры-участники смогут помочь экологическим организациям и инициативам. На экофесте будут представлены более 20 разных практик эковолонтерства — субботники, подготовка вторсырья, высадка растений, установка домиков для птиц и насекомых, помощь приютам для животных и другие. Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.
Экологический фестиваль «Природа города» организован администрацией Перми и муниципальным учреждением «ПермьПарк» при поддержке правительства Пермского края. Фестиваль проводится в рамках празднования Года семьи в России.