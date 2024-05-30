В Перми не будет остановки «Дом моделей»

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Члены Общественного совета по топонимике обсудили предложение педагогического и родительского коллективов гимназии № 33 о переименовании остановочного пункта «Дом моделей» по ул. Николая Островского в «Гимназия № 33». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Перми.
В ходе обсуждения вопроса было отмечено, что в районе перекрестка улиц Николая Островского, Белинского и Чернышевского расположен еще один остановочный пункт «Дом моделей» (в центр города), который находится на существенном удалении от здания гимназии № 33. В итоге было принято решение о переименовании остановочного пункта «Дом моделей» по направлению из центра по улице Николая Островского в «Гимназия №33», а по направлению в центр в «Улица Чернышевского».
Первым в повестку заседания вошёл вопрос об установке памятной плиты на Аллее Доблести и Славы Евгению Павловичу Крылатову в связи с 90-летием со дня рождения Народного артиста Российской Федерации и Почетного гражданина Пермской области и лауреата Строгановской премии. С таким предложением обратился коллектив детской музыкальной школы № 2 имени композитора Евгения Крылатова и члены совета его единогласно поддержали. Звезду в честь прославленного пермяка Евгения Крылатова на Аллее Славы торжественно откроют в День города, 12 июня.
Также в ходе заседания Совета был рассмотрен вопрос о присвоении одной из улиц на Липовой горе в Свердловском районе Перми имени заместителя директора пермской школы №136 по организации работы с классами с дополнительной правовой и военной подготовкой Нины Ивониной. После широкого обсуждения вопроса членами Совета было предложено отправить представленный инициаторами пакет документов на доработку и рассмотреть альтернативные варианты увековечивания памяти Нины Ивониной.