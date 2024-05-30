В Перми не будет остановки «Дом моделей»

В ходе обсуждения вопроса было отмечено, что в районе перекрестка улиц Николая Островского, Белинского и Чернышевского расположен еще один остановочный пункт «Дом моделей» (в центр города), который находится на существенном удалении от здания гимназии № 33. В итоге было принято решение о переименовании остановочного пункта «Дом моделей» по направлению из центра по улице Николая Островского в «Гимназия №33», а по направлению в центр в «Улица Чернышевского».