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В Перми запретили продажу алкоголя рядом с детским садом

В Перми запретили продажу алкоголя рядом с детским садом

30 мая 2024, 03:45
Фото: 1MI
Ранее собственники торговой точки уже привлекались к ответственности за продажу запрещенной продукции.

В Перми запретили продавать алкоголь в магазине «Адмирал» на ул. Студенческой, 24. Об этом сообщили в Мотовилихинском районном суде.

Установлено, что в данной торговой точке незаконно продавали пиво и другие алкогольные напитки. Рядом с магазином находится дошкольное образовательное учреждение и муниципальный детский сад. Продажа алкоголя вблизи учебных заведений запрещена. Ранее владельцы магазина привлекались за это к ответственности, однако продажа запрещенной продукции продолжала осуществляться.

Прокуратура обратилась в городской суд с требованием запретить собственнику торговой точки — ООО «Империя Бизнеса» — продажу алкоголя. Суд поддержал иск правоохранительного органа.

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#Пермь#Прокуратура#Пиво#Магазин#Продажа алкоголя#Городской суд#Алкогольные напитки#Адмирал#Студенческая улица#Мотовилихинский районный суд#Дошкольное образовательное учреждение#Муниципальный детский сад#ООО Империя Бизнеса
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