В Перми запретили продажу алкоголя рядом с детским садом

Установлено, что в данной торговой точке незаконно продавали пиво и другие алкогольные напитки. Рядом с магазином находится дошкольное образовательное учреждение и муниципальный детский сад. Продажа алкоголя вблизи учебных заведений запрещена. Ранее владельцы магазина привлекались за это к ответственности, однако продажа запрещенной продукции продолжала осуществляться.