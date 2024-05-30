В Перми запретили продажу алкоголя рядом с детским садом

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:47
В Перми запретили продавать алкоголь в магазине «Адмирал» на ул. Студенческой, 24. Об этом сообщили в Мотовилихинском районном суде.
Установлено, что в данной торговой точке незаконно продавали пиво и другие алкогольные напитки. Рядом с магазином находится дошкольное образовательное учреждение и муниципальный детский сад. Продажа алкоголя вблизи учебных заведений запрещена. Ранее владельцы магазина привлекались за это к ответственности, однако продажа запрещенной продукции продолжала осуществляться.
Прокуратура обратилась в городской суд с требованием запретить собственнику торговой точки — ООО «Империя Бизнеса» — продажу алкоголя. Суд поддержал иск правоохранительного органа.