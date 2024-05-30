properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

В Пермском крае прошла проверка отремонтированных по нацпроекту дорог

В Пермском крае прошла проверка отремонтированных по нацпроекту дорог

30 мая 2024, 12:06
Фото: 1MI
После завершения ремонта подрядчики продолжают нести ответственность за качество работ в течение 2-5 лет.

В Прикамье на протяжении нескольких лет реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги», инициированный президентом России Владимиром Путиным. В ходе нацпроекта идет ремонт и обновление городских улиц и региональных дорог, а с 2022 года еще и искусственных сооружений.

В пресс-службе Минтранса Пермского края обращают внимание, что подрядчик несет ответственность за проделанные работы после их завершения. Все объекты, отремонтированные в ходе нацпроекта, имеют гарантийный срок от двух до пяти лет, в зависимости от интенсивности движения на участке. Специальная комиссия, состоящая из представителей министерства транспорта, администрации города, управления автомобильных дорог, ГИБДД и общественного контроля провела проверку качества на обновленных дорогах. Всего в перечне около 200 объектов в Перми, Пермском муниципальном округе, Краснокамском и Добрянском городских округах.

На 2024 год в Пермском крае планируется привести в порядок более 50 км дорог, отремонтировать 11 мостов и путепроводов во всем регионе. По поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина о заблаговременной контрактации, план ремонта на 2024 год был почти полностью выполнен еще в прошлом году. Подрядчики досрочно отремонтировали участки по ул. 9-го Мая, Адмирала Макарова, Лебедева и другим. Всего заблаговременно отремонтировано 10 улиц общей протяженностью 12 км.

#Новости компаний
Подпишитесь
«Не надо перевод». Обвиняемого в краже леса в Барде на 65 миллионов оставили в СИЗО
Сегодня, 12:51
На здании Пермской мэрии появится мемориальная доска в честь императора Александра I
Сегодня, 12:10
День окрошки в России. Три вкусных рецепта на минералке, белом и домашнем квасе
Сегодня, 13:00
Видео. Последняя в России женщина-губернатор Наталья Комарова ушла в отставку
Сегодня, 07:29
«Пейн, я средний класс не чувствую». Пользователи сети шутят о налоговой реформе
Сегодня, 12:26
Герой нашего комикса. Каким получился третий фильм о майоре Громе
Сегодня, 06:27
"