В Пермском крае прошла проверка отремонтированных по нацпроекту дорог

В пресс-службе Минтранса Пермского края обращают внимание, что подрядчик несет ответственность за проделанные работы после их завершения. Все объекты, отремонтированные в ходе нацпроекта, имеют гарантийный срок от двух до пяти лет, в зависимости от интенсивности движения на участке. Специальная комиссия, состоящая из представителей министерства транспорта, администрации города, управления автомобильных дорог, ГИБДД и общественного контроля провела проверку качества на обновленных дорогах. Всего в перечне около 200 объектов в Перми, Пермском муниципальном округе, Краснокамском и Добрянском городских округах.