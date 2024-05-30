В Пермском крае прошла проверка отремонтированных по нацпроекту дорог

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
В Прикамье на протяжении нескольких лет реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги», инициированный президентом России Владимиром Путиным. В ходе нацпроекта идет ремонт и обновление городских улиц и региональных дорог, а с 2022 года еще и искусственных сооружений.
В пресс-службе Минтранса Пермского края обращают внимание, что подрядчик несет ответственность за проделанные работы после их завершения. Все объекты, отремонтированные в ходе нацпроекта, имеют гарантийный срок от двух до пяти лет, в зависимости от интенсивности движения на участке. Специальная комиссия, состоящая из представителей министерства транспорта, администрации города, управления автомобильных дорог, ГИБДД и общественного контроля провела проверку качества на обновленных дорогах. Всего в перечне около 200 объектов в Перми, Пермском муниципальном округе, Краснокамском и Добрянском городских округах.
На 2024 год в Пермском крае планируется привести в порядок более 50 км дорог, отремонтировать 11 мостов и путепроводов во всем регионе. По поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина о заблаговременной контрактации, план ремонта на 2024 год был почти полностью выполнен еще в прошлом году. Подрядчики досрочно отремонтировали участки по ул. 9-го Мая, Адмирала Макарова, Лебедева и другим. Всего заблаговременно отремонтировано 10 улиц общей протяженностью 12 км.