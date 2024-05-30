В Прикамье простятся с погибшим на СВО 43-летним Алексеем Можаниным

Родился Алексей 25 апреля 1981 года в Березниках. Окончил среднюю общеобразовательную школа, при жизни работал на лесопильном комплексе. После начала спецоперации на Украине решил заключить контракт с Минобороны о прохождении военной службы в должности оператор-топогеодезист отделения артиллерийской разведки. Погиб пермяк 14 марта 2024 года во время выполнения боевой задачи.