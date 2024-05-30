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В Прикамье простятся с погибшим на СВО 43-летним Алексеем Можаниным

В Прикамье простятся с погибшим на СВО 43-летним Алексеем Можаниным

30 мая 2024, 11:17
Фото: 1MI / VK Сергей Белов
Погиб мужчина 14 марта.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 43-летний уроженец Чусовского округа Алексей Можаев. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Белов.

Родился Алексей 25 апреля 1981 года в Березниках. Окончил среднюю общеобразовательную школа, при жизни работал на лесопильном комплексе. После начала спецоперации на Украине решил заключить контракт с Минобороны о прохождении военной службы в должности оператор-топогеодезист отделения артиллерийской разведки. Погиб пермяк 14 марта 2024 года во время выполнения боевой задачи.

«За проявленный героизм при выполнении специальных задач награжден Орденом Мужества посмертно», — написал Белов в социальной сети.

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#Украина#Спецоперация#Социальная сеть#Погибший#Орден мужества#Глава муниципалитета
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