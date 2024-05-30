Верховный суд РФ отказал администрации Чайковского в требованиях к Минимущества

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
Судья Верховного Суда Российской Федерации Елена Борисова отказала в передаче кассационных жалоб администрации Чайковского округа и пермской компании «Элиона» для рассмотрения в судебной коллегии по экономическим спорам. Журналист Properm.ru обратил внимание на публикацию судебного определения в картотеке дела.
В своем определении судья Борисова указала, что данные по делу не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального или процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера.
Речь идет о споре между Минимущества региона с администрацией Чайковского и поставщиком больничной еды ООО «Элиона» о возврате в имущественный комплекс Пермского края здания больничного пищеблока «Чайковской ЦГБ».
На фоне процесса с января 2024 года в Чайковской ЦГБ сменился поставщик больничной еды. Контракт за 39 млн рублей был заключен с удмуртским ООО «Общепит-сервис», входящем в кировскую группу компаний «Роспитание». Судя по отзывам пациентов в социальных сетях, качество обедов изменилось в лучшую сторону. На лечебные обеды от ООО «Элиона», пишут в соцсетях, поступали жалобы больных.
По словам собеседников журналиста Properm.ru, при выезде из здания предприятие «Элиона» "оставило голые стены», хотя часть оборудования была передана в 2017 году при заключении контракта на поставку лечебного питания по договору аренды.
Сейчас между Минимущества и ООО «Элиона» существует еще один арбитражный спор, компания пытается взыскать из бюджета Пермского края упущенную прибыль от изъятия пищеблока. Предпринимательница Эльфира Кузьмина, владеющая компанией, хочет получить 35 млн рублей за здание, купленное в 2019 году за 5 млн рублей. Минимущества называет себя ненадлежащим ответчиком. Ближайшее заседание по делу назначено на 6 июня.
Одновременно с тем полиция в Чайковском уже несколько лет пытается отказать в возбуждении уголовного дела о незаконной передаче в частные руки пищеблока «Айболит». По информации нашего издания, делом заинтересовались в Генеральной прокуратуре РФ.