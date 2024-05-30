Верховный суд РФ отказал администрации Чайковского в требованиях к Минимущества

На фоне процесса с января 2024 года в Чайковской ЦГБ сменился поставщик больничной еды. Контракт за 39 млн рублей был заключен с удмуртским ООО «Общепит-сервис», входящем в кировскую группу компаний «Роспитание». Судя по отзывам пациентов в социальных сетях, качество обедов изменилось в лучшую сторону. На лечебные обеды от ООО «Элиона», пишут в соцсетях, поступали жалобы больных.