Выявлен источник кори в Соликамске

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
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Источником вспышки кори в Соликамске стал непривитый от инфекции ребенок, который приехал с родителями из Таджикистана. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на источники.
На минувшей неделе, с 23 по 25 мая, в Соликамске обнаружили пять случаев заражения коревой инфекцией среди детей, в том числе в возрасте до одного года. Общее количество контактных лиц на сегодняшний день составляет 178.
В Пермском крае с начала 2024 года зафиксировано 68 случаев заражения корью. 80% заболевших не привито или не имеет сведений о профилактических прививках. Среди заболевших 43 взрослых и 25 детей.
В России побит антирекорд заболеваемости кори. В прошлом году этой инфекцией переболели более 12 тыс. пациентов — это в 127 раз выше показателя 2022 года, когда по стране заразились около 100 человек. «Медвестник» сообщает, что уровень заболеваемости 2023 года является максимальным за последние 29 лет.