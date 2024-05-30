Завершено расследование относительно работника птицефабрики, жёгшего кошек

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Окончено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Кунгурского муниципального округа — бывшего работника Комсомольской птицефабрики. Он, выполняя приказ начальства, пытался сжечь несколько кошек, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В феврале 2024 года в дежурную часть территориального отдела полиции Кунгура обратились несколько граждан, в том числе волонтеры и работники пермских ветклиник. Они сообщили, что с территории птицефабрики в п. Комсомольский в ветеринарную клинику г. Перми привезли на лечение обгорелых кошек. Заявители попросили стражей порядка провести проверку и привлечь виновное лицо к установленной законом ответственности.
По факту жесткого обращения с животными с применением садистских методов в территориальном органе внутренних дел было возбуждено уголовное дело.
В ходе расследования установлено, что в феврале текущего года работникам предприятия в п. Комсомольский поступило от администрации поручение по отлову и вывозу с территории диких кошек. Один из сотрудников поместил картонную коробку, внутри которой находились несколько отловленных животных, в топку печи для сжигания мусора. После этого мужчина поджег мусор внутри печи и коробку с кошками, а когда пламя разгорелось, ушел исполнять свои рабочие обязанности.
Другие сотрудники предприятия среагировали на крики животных, открыли дверцу печи и спасли их. Кошки с массивными ожогами частей тела были доставлены в Пермь в ветлечебницу.
Бывшему работнику птицефабрики предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п «в, д» ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, с применением садистских методов в отношении нескольких животных».
Гражданин вину в совершенном противоправном деянии признал полностью, в содеянном раскаялся. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 5 лет лишения свободы.
В марте птицефабрика «Комсомольская» разослала в СМИ пресс-релиз, в котором сообщила, что служба внутренней безопасности птицефабрики провела внутреннюю проверку, активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов.
«В настоящий момент мы проводим проверку, в рамках которой действительно был выявлен факт причинения незначительного вреда здоровью двух кошек. К счастью, кошки живы и сейчас находятся на реабилитации в приюте для домашних животных. Руководство птицефабрики оплатило лечение и оказывает помощь приюту, поставляя туда корм для животных. Предполагаемый виновник произошедшего уже не работает на фабрике», — рассказал директор птицефабрики «Комсомольская» Игорь Бельков.
Бельков добавил, что у многих сотрудников есть домашние животные, в том числе кошки, и «никто даже подумать не мог, что подобное может произойти». «Сотрудники в начале года получили распоряжение очистить территорию от животных, передав их в приюты, в том числе поддерживаемые нами на постоянной основе», — пояснил Бельков. Он назвал новость о том, что кто-то решил нанести вред животным «громом среди ясного неба».
Сотрудника, который сжигал кошек, уволили, также он понесет наказание в рамках заведенного уголовного дела. Руководство предприятия пообещало, что сотрудники предприятия пройдут дополнительный инструктаж во избежание повторения подобных ситуаций.
По данным АНО «Центр помощи бездомным животным „Муркот“, птицефабрика перевела на помощь животным всего 20 тыс. рублей и 40 кг фарша. Тогда как только повязки для обожженных животных стоят 30 тыс. рублей, влажный корм для кошек еще 20 тыс. рублей, всего уже истрачено (с помощью добрых людей, волонтеров) более 200 тыс. рублей.
Долг ветеринарной клинике составляет 69 тыс. рублей — только за пострадавших в печи кошек. А всего с птицефабрики вывезено 37 котов, кошек и котят. Им тоже требуется ветеринарная помощь, прививки, стерилизация, еда, передержка или содержание в приюте.