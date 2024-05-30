Завершено расследование относительно работника птицефабрики, жёгшего кошек

Бельков добавил, что у многих сотрудников есть домашние животные, в том числе кошки, и «никто даже подумать не мог, что подобное может произойти». «Сотрудники в начале года получили распоряжение очистить территорию от животных, передав их в приюты, в том числе поддерживаемые нами на постоянной основе», — пояснил Бельков. Он назвал новость о том, что кто-то решил нанести вред животным «громом среди ясного неба».