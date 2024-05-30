properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Житель Кемеровской области поджог соседский дом и украл нескольких собак

30 мая 2024, 13:36
В Кемеровской области задержан местный житель, подозреваемый в поджоге дома и похищении взрослого алабая и трех щенков. Полиция получила сообщение о пожаре и на место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС. В ходе расследования выяснилось, что возгорание было результатом поджога.

По горячим следам был задержан 59-летний сосед потерпевшей семьи. Он признался, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, использовал горючее, чтобы поджечь стену соседского дома. В момент происшествия хозяев дома не было, никто не пострадал. Пожар повредил стену дома, баню и веранду. Ущерб оценивается в 600 тысяч рублей, пишет sibdepo.ru.

Правоохранительные органы установили, что задержанный также причастен к другому преступлению. Другие соседи обнаружили, что их алабай и трое щенков исчезли, и позднее их нашли у задержанного. Он не смог объяснить, что собирался делать с животными.

Злоумышленнику было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: за уничтожение или повреждение имущества и за кражу. Максимальное наказание, которое ему грозит, — 6 лет лишения свободы. Задержанный находится под стражей. Также отмечается, что с помощью полиции алабай и щенки были успешно возвращены их законным владельцам.

Подпишитесь
«Не надо перевод». Обвиняемого в краже леса в Барде на 65 миллионов оставили в СИЗО
Сегодня, 12:51
На здании Пермской мэрии появится мемориальная доска в честь императора Александра I
Сегодня, 12:10
День окрошки в России. Три вкусных рецепта на минералке, белом и домашнем квасе
Сегодня, 13:00
Видео. Последняя в России женщина-губернатор Наталья Комарова ушла в отставку
Сегодня, 07:29
«Пейн, я средний класс не чувствую». Пользователи сети шутят о налоговой реформе
Сегодня, 12:26
Герой нашего комикса. Каким получился третий фильм о майоре Громе
Сегодня, 06:27
"