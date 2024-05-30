Житель Кемеровской области поджог соседский дом и украл нескольких собак

Злоумышленнику было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: за уничтожение или повреждение имущества и за кражу. Максимальное наказание, которое ему грозит, — 6 лет лишения свободы. Задержанный находится под стражей. Также отмечается, что с помощью полиции алабай и щенки были успешно возвращены их законным владельцам.