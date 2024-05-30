Житель Кемеровской области поджог соседский дом и украл нескольких собак

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
По горячим следам был задержан 59-летний сосед потерпевшей семьи. Он признался, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, использовал горючее, чтобы поджечь стену соседского дома. В момент происшествия хозяев дома не было, никто не пострадал. Пожар повредил стену дома, баню и веранду. Ущерб оценивается в 600 тысяч рублей, пишет sibdepo.ru.
Правоохранительные органы установили, что задержанный также причастен к другому преступлению. Другие соседи обнаружили, что их алабай и трое щенков исчезли, и позднее их нашли у задержанного. Он не смог объяснить, что собирался делать с животными.
Злоумышленнику было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: за уничтожение или повреждение имущества и за кражу. Максимальное наказание, которое ему грозит, — 6 лет лишения свободы. Задержанный находится под стражей. Также отмечается, что с помощью полиции алабай и щенки были успешно возвращены их законным владельцам.