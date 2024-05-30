Житель Кузбасса сдал оружие и узнал о вознаграждении

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Мужчина самостоятельно доставил незарегистрированное ружье покойного отчима правоохранительным органам. Оказалось, что это было отечественное ружье ТОЗ-БМ 16 калибра 1951 года выпуска, пишет sibdepo.ru.
Представители пресс-службы Росгвардии выразили благодарность гражданину за ответственный поступок и напомнили ему о возможности получить за него денежное вознаграждение. В настоящее время проводится проверка, после которой мужчина может получить 7 000 рублей. Сам же гражданин объясняет свое решение тем, что он хотел соблюдать закон и до этого не слышал о подобной возможности.