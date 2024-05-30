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Житель Кузбасса сдал оружие и узнал о вознаграждении

30 мая 2024, 15:44
В городе Гурьевске Кемеровской области один из местных жителей обнаружил пакет с двуствольным огнестрельным оружием, когда убирался в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Кузбасса.

Мужчина самостоятельно доставил незарегистрированное ружье покойного отчима правоохранительным органам. Оказалось, что это было отечественное ружье ТОЗ-БМ 16 калибра 1951 года выпуска, пишет sibdepo.ru.

Представители пресс-службы Росгвардии выразили благодарность гражданину за ответственный поступок и напомнили ему о возможности получить за него денежное вознаграждение. В настоящее время проводится проверка, после которой мужчина может получить 7 000 рублей. Сам же гражданин объясняет свое решение тем, что он хотел соблюдать закон и до этого не слышал о подобной возможности.

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