Житель Кузбасса сдал оружие и узнал о вознаграждении

Представители пресс-службы Росгвардии выразили благодарность гражданину за ответственный поступок и напомнили ему о возможности получить за него денежное вознаграждение. В настоящее время проводится проверка, после которой мужчина может получить 7 000 рублей. Сам же гражданин объясняет свое решение тем, что он хотел соблюдать закон и до этого не слышал о подобной возможности.