Аэропорты Казани и Нижнекамска утром закрывались из-за атаки беспилотников

Сегодня утром, 31 мая, закрыли аэропорты Казани и Нижнекамска для приема и отправки самолетов. Казанский аэропорт временно не работал с 5:57, а нижнекамский — с 6:24 по московскому времени, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения были введены для обеспечения безопасности