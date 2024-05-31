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В Казани и Нижнекамске утром 31 мая из-за беспилотников закрывали аэропорты

Аэропорты Казани и Нижнекамска утром закрывались из-за атаки беспилотников

31 мая 2024, 05:47
Фото: vk.com/airport.kazan

В Казани и Нижнекамске утром 31 мая из-за беспилотников закрывали аэропорты

На предприятиях прошла эвакуация сотрудников.

Сегодня утром, 31 мая, закрыли аэропорты Казани и Нижнекамска для приема и отправки самолетов. Казанский аэропорт временно не работал с 5:57, а нижнекамский — с 6:24 по московскому времени, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения были введены для обеспечения безопасности

Запрет на работу сняли в 8:30 по московскому времени. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Один беспилотник сбит над Татарстаном, сообщил SHOT. По предварительной информации, регион попытались атаковать два БПЛА. На предприятиях на севере Казани была проведена эвакуация сотрудников, написало издание inkazan.ru. В пресс-службе Казанского Кремля сообщали, что звук сирены на производстве означает необходимость покинуть завод.

Аэропорты Казани и Нижнекамска ранее уже закрывали из-за угрозы атаки БПЛА 23 и 15 мая.

В Казани и Нижнекамске закрыли аэропорты на прием и отправку рейсов
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#Общество#Военная операция на Украине#Беспилотник#Сво#Казань#Беспилотники
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