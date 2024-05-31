Бассейн в спорткомплексе «Энергия» откроется с 10 июня

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Новый бассейн в многофункциональном спортивном комплексе «Энергия» откроется с 10 июня.
В пресс-службе министерства спорта Пермского края сообщили, что со 2 по 4 июня, с 16:00 до 20:00 включительно пройдет запись детей на обучение плаванию в этом спорткомплексе. Записаться можно в фойе бассейна (ул. Советская, 100, вход со стороны Свято-Троицкого кафедрального собора).
Для детей 2016–2017 годов рождения организован отбор в бюджетные группы. Итогом трехмесячного обучения в абонементных группах будет тестирование. По результатам тестов сформируют группу детей для зачисления в бюджетные группы Академии с последующими бесплатными занятиями. Число мест ограничено.
Спорткомплекс «Энергия» открылся в середине марта. В конце месяца стало известно, что спорткомплекс «Энергия» передан в краевую собственность, и процедуры по открытию еще не завершены полностью. Тогда в Минспорта Пермского края обещали, что все процедуры по открытию объекта завершатся к концу весны текущего года.