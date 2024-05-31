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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:20

Бассейн в пермском спортивном комплексе «Энергия» откроется с 10 июня.

Бассейн в спорткомплексе «Энергия» откроется с 10 июня

31 мая 2024, 09:08
Фото: пресс-служба Минспорта Пермского края

Бассейн в пермском спортивном комплексе «Энергия» откроется с 10 июня.

Две недели назад сообщалось, что необходимые проверки вышли на финальную стадию.

Новый бассейн в многофункциональном спортивном комплексе «Энергия» откроется с 10 июня.

В пресс-службе министерства спорта Пермского края сообщили, что со 2 по 4 июня, с 16:00 до 20:00 включительно пройдет запись детей на обучение плаванию в этом спорткомплексе. Записаться можно в фойе бассейна (ул. Советская, 100, вход со стороны Свято-Троицкого кафедрального собора).

Для детей 2016–2017 годов рождения организован отбор в бюджетные группы. Итогом трехмесячного обучения в абонементных группах будет тестирование. По результатам тестов сформируют группу детей для зачисления в бюджетные группы Академии с последующими бесплатными занятиями. Число мест ограничено.

Спорткомплекс «Энергия» открылся в середине марта. В конце месяца стало известно, что спорткомплекс «Энергия» передан в краевую собственность, и процедуры по открытию еще не завершены полностью. Тогда в Минспорта Пермского края обещали, что все процедуры по открытию объекта завершатся к концу весны текущего года.

Власти рассказали, как идет подготовка к открытию спорткомплекса «Энергия»
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#Спорт#Общество#Пермь#Бассейн
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