Бывшего замначальника колонии для силовиков в Чусовом оставили в СИЗО

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:24
Свердловский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему замначальника ИК-37 Андрею Швареву. Он останется СИЗО до 11 августа, еще на неделю и два месяца, о чем ходатайствовало следствие СУ СКР по Пермскому краю, сообщили в инстанции.
Как рассказал журналисту Properm.ru адвокат, старший партнер адвокатского бюро «Ахметов и Хозяйкин», Иван Хозяйкин, сегодня будет подана апелляционная жалоба на продление срока ареста. Защита считает, что Шварев находится в СИЗО не обоснованно, а предъявленное ему обвинение надумано. Так, срок ареста экс-замначальника колонии исчисляется с 4 апреля, а не с 3-го, когда он был задержан в Донецке, после чего его этапировали в Пермь.
Адвокаты и супруга фигуранта дела о взятках в ИК-37 в Чусовом написали обращения в разные инстанции, в том числе в Минобороны РФ, для разъяснения, имеет ли Шварев статус участника СВО. Они пытаются разобраться, почему его служба в отдельном формировании «Каскад» внутренних войск ДНР не приравнена к службе в частях Минобороны России, и на каких основаниях ему Швареву было отказано в приостановлении расследования на время участия в боевых действиях в зоне СВО.
Андрей Шварев работал в системе ФСИН с 2009 года, имеет звание подполковника внутренней службы. В 2020 году он дважды становился временно исполняющим обязанности начальника ИК-37 — с 27 января по 9 февраля и с 15 июня по 31 мая 2021 года. После этого учреждение возглавил Илья Асламов, уходивший из органов ФСИН в 2017 году с поста начальника ИК-10 на пенсию.
Свердловский районный суд 19 марта избрал меру пресечения начальнику исправительной колонии №37 строгого режима Илье Асламову и предпринимателю Олегу Попову. Позднее обвинение было предъявлено и Андрею Швареву. Илья Асламов подозревается в покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 290), а Олег Попков является взяткодателем (ст. 291.1 УК РФ). Следствие вменяет Швареву превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Проверки силовиков в ИК-37 начались летом 2023 года, после чего в СУ СКР возбудили уголовное дело. Одной из причин возбуждения дела стали жалобы на действия руководства колонии осужденного за убийство и покушение на убийство с незаконным проникновением в жилище Руслана Алиева, бывшего спецназовца внутренних войск из Каспийска.