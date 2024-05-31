Бывшего замначальника колонии для силовиков в Чусовом оставили в СИЗО

Адвокаты и супруга фигуранта дела о взятках в ИК-37 в Чусовом написали обращения в разные инстанции, в том числе в Минобороны РФ, для разъяснения, имеет ли Шварев статус участника СВО. Они пытаются разобраться, почему его служба в отдельном формировании «Каскад» внутренних войск ДНР не приравнена к службе в частях Минобороны России, и на каких основаниях ему Швареву было отказано в приостановлении расследования на время участия в боевых действиях в зоне СВО.