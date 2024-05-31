Чусовской завод ОМК организовал тренинг на командообразование для своих сотрудников

На форуме участники пообщались с председателем Совета молодых металлургов, руководителями направлений по спорту, коммуникациям, волонтерству и социальной работе. В завершении предложили, как улучшить работу молодежного объединения предприятия. Например, проводить регулярные встречи и обсуждать актуальные вопросы, чтобы быть в курсе последних новостей предприятия, организовывать тренинги и семинары, которые помогут повысить квалификацию молодых специалистов.