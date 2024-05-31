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Чусовской завод ОМК организовал тренинг на командообразование для своих сотрудников

Чусовской завод ОМК организовал тренинг на командообразование для своих сотрудников

31 мая 2024, 06:48
Фото: Сергей Ясинский
Молодежь активно участвует в жизни предприятия под руководством наставников.

Образовательный молодежный форум «Новый горизонт» объединил активных сотрудников, входящих в Совет молодых металлургов предприятия, и желающих присоединиться к молодежному движению. Заводчане узнали о работе и направлениях деятельности Совета, прошли тренинг по командообразованию, поучаствовали в мастер-классе по ораторскому искусству с внешним экспертом.

На форуме участники пообщались с председателем Совета молодых металлургов, руководителями направлений по спорту, коммуникациям, волонтерству и социальной работе. В завершении предложили, как улучшить работу молодежного объединения предприятия. Например, проводить регулярные встречи и обсуждать актуальные вопросы, чтобы быть в курсе последних новостей предприятия, организовывать тренинги и семинары, которые помогут повысить квалификацию молодых специалистов.

Заводская молодежь постоянно участвует в корпоративных экологических и благотворительных акциях, образовательных форумах, спортивных мероприятиях, городских и краевых слетах и конкурсах, реализует проекты конкурса «ОМК Партнерство», который проводит ОМК. Кроме того, помогает адаптироваться новым сотрудникам на рабочем месте, поддерживает ветеранов предприятия.

Ксения Безгодова, председатель Совета молодых металлургов чусовского завода ОМК:

— В нашем активе уже более 50 молодых заводчан. Мы рады видеть в нашей команде сотрудников, которые готовы развиваться, строить профессиональную, экспертную и социальную карьеру, предлагать и реализовывать важные для завода и города проекты. Мы хотим, чтобы молодежь активно участвовала в жизни завода. А реализовать инициативы помогут опытные наставники Совета.
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