Глава Пермского округа озвучил возможную причину обрушения аварийного моста

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
По мнению главы Пермского округа Владимира Цветова, возможной причиной обрушения моста через реку Голомысовку на дороге Горшки — Новоильинское в районе урочища Голый Мыс мог стать проезд большого количества большегрузов. Об этом Цветов сообщил в социальной сети.
«Предположительно, обрушение проезжей части моста могло произойти из-за проезда большого количества грузовой техники, перегруженной строительными материалами. Не все перевозчики являются добросовестными и соблюдают допустимую норму грузов. Во время обустройства ограждения моста остановили целый ряд грузовой техники», — заявил Владимир Цветов.
Напомним, мост через реку Голомысовку был разрушен. В связи с невозможностью быстрого ремонта этого участка дороги, был обустроен временный проезд в обход сооружения. Работы планируется завершить в течение девяти дней.