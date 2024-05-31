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Глава Пермского округа озвучил возможную причину обрушения аварийного моста

Глава Пермского округа озвучил возможную причину обрушения аварийного моста

31 мая 2024, 03:16
Фото: пресс-служба администрации Пермского муниципального округа
Ремонт дорожного сооружения начался 30 мая. Работы планируется завершить в течение 10 дней.

По мнению главы Пермского округа Владимира Цветова, возможной причиной обрушения моста через реку Голомысовку на дороге Горшки — Новоильинское в районе урочища Голый Мыс мог стать проезд большого количества большегрузов. Об этом Цветов сообщил в социальной сети.

«Предположительно, обрушение проезжей части моста могло произойти из-за проезда большого количества грузовой техники, перегруженной строительными материалами. Не все перевозчики являются добросовестными и соблюдают допустимую норму грузов. Во время обустройства ограждения моста остановили целый ряд грузовой техники», — заявил Владимир Цветов.

Напомним, мост через реку Голомысовку был разрушен. В связи с невозможностью быстрого ремонта этого участка дороги, был обустроен временный проезд в обход сооружения. Работы планируется завершить в течение девяти дней.

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