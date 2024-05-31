Глава Пермского округа озвучил возможную причину обрушения аварийного моста

По мнению главы Пермского округа Владимира Цветова, возможной причиной обрушения моста через реку Голомысовку на дороге Горшки — Новоильинское в районе урочища Голый Мыс мог стать проезд большого количества большегрузов. Об этом Цветов сообщил в социальной сети.