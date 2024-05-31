Глава СК потребовал доклад о ходе проверки многодетной семьи из Прикамья

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Глава Следственного управления СК Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о проверке противоправных действий в отношении детей в пермской семье. Об этом сообщил Информационный центр СК России.
В выпуске телешоу «Мужское и женское» от 30 мая обсуждалась история многодетной семьи из Перми. Супруги совместно воспитывают пятерых детей в квартире площадью в 14 кв. м. Сейчас женщина уже беременна шестым. По словам соседей, дети постоянно ходят голодные, о них никто не заботится. Также в программе приведены кадры с антисанитарными условиями проживания малолетних, а также применение к ним физической силы матерью. По данному факту следствием проводится проверка.
Доклад о ходе проверки будет предоставлен руководителем СУ СК по Пермскому краю Денисом Головкиным.