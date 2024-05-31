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Житель Пермского края освобожден из украинского плена

Из украинского плена освободился один пермяк

31 мая 2024, 12:10
Фото: личная страница Игоря Сапко

Житель Пермского края освобожден из украинского плена

В последние месяца обмены пленными между странами не проводились.

Состоялся очередной обмен военнослужащих между Россией и Украиной в формате 75 на 75. Подтверждено, что в списках есть один житель Пермского края, рассказал на своей странице «ВКонтакте» уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко. Как пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Сапко, мужчина пробыл в плену 11 месяцев.

«Из наших земляков пока подтвержденных в списках один человек. Позвонил по телефону супруге, что направляла мне обращение. Вместе порадовались добрым вестям», — написал омбудсмен. Российские военнослужащие доставлены транспортной авиацией в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России.

По словам Сапко, в последние месяцы обменов пленными военнослужащими не было несколько месяцев, потому что украинская сторона блокировала этот процесс. Хотя список находящихся в российском плену 500 украинских военнослужащих давно был передан Украине.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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