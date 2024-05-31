Из украинского плена освободился один пермяк

Состоялся очередной обмен военнослужащих между Россией и Украиной в формате 75 на 75. Подтверждено, что в списках есть один житель Пермского края, рассказал на своей странице «ВКонтакте» уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко. Как пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Сапко, мужчина пробыл в плену 11 месяцев.