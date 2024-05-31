Как обстоят дела со стройкой «Мотовилихинского шоссе»? Фоторепортаж

Первый этап строительства включает возведение мостового перехода от улицы Юрша до Грибоедова высотой почти 26 м. По нему автомобили будут выезжать на улицу Уинскую и Восточный обход. Во второй этап входит строительство трассы на участке от Уинской до моста через реку Чикулайка. После этого планируется построить автодорогу от нового моста до улицы Целинной — трасса будет соединена с улицей Соликамской, где возведут транспортную развязку.