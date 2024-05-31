Как обстоят дела со стройкой «Мотовилихинского шоссе»? Фоторепортаж

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В конце марта 2023 года в Перми началось строительство трассы ТР-53, которая должна соединить микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центром города. Контракт на строительство объекта был подписан в декабре 2021 года. Подрядчиком стал ООО «СК „Химспецстрой“» из Березников.
Цена контракта составила 5,3 млрд рублей. Реализация проекта проходит в рамках программы «Пермь-300».
Ранее сообщалось, что срок перекрытия ул. Уинской около пересечения со Старцева продлили до 20 июля 2024 года. При этом изначально открыть движение по этому участку планировалось 5 августа прошлого года, а позднее — в ноябре. Однако, как утверждал Минтранс, исполнитель не нарушает установленные контрактом сроки.
Первый этап строительства включает возведение мостового перехода от улицы Юрша до Грибоедова высотой почти 26 м. По нему автомобили будут выезжать на улицу Уинскую и Восточный обход. Во второй этап входит строительство трассы на участке от Уинской до моста через реку Чикулайка. После этого планируется построить автодорогу от нового моста до улицы Целинной — трасса будет соединена с улицей Соликамской, где возведут транспортную развязку.
Напомним, что работы по первому этапу строительства должны быть завершены к 28 ноября 2024 года. Реализация проекта рассчитана до 2029 года.