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Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Как обстоят дела со стройкой «Мотовилихинского шоссе»? Фоторепортаж

Как обстоят дела со стройкой «Мотовилихинского шоссе»? Фоторепортаж

31 мая 2024, 07:15
Фото: Виктор Михалев / properm.ru
Работы по первом этапу строительства должны быть завершены к декабрю 2024 года.
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В конце марта 2023 года в Перми началось строительство трассы ТР-53, которая должна соединить микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центром города. Контракт на строительство объекта был подписан в декабре 2021 года. Подрядчиком стал ООО «СК „Химспецстрой“» из Березников.

Цена контракта составила 5,3 млрд рублей. Реализация проекта проходит в рамках программы «Пермь-300».

Фото: Виктор Михалев / properm.ru

Ранее сообщалось, что срок перекрытия ул. Уинской около пересечения со Старцева продлили до 20 июля 2024 года. При этом изначально открыть движение по этому участку планировалось 5 августа прошлого года, а позднее — в ноябре. Однако, как утверждал Минтранс, исполнитель не нарушает установленные контрактом сроки.

Фото: Виктор Михалев / properm.ru

Первый этап строительства включает возведение мостового перехода от улицы Юрша до Грибоедова высотой почти 26 м. По нему автомобили будут выезжать на улицу Уинскую и Восточный обход. Во второй этап входит строительство трассы на участке от Уинской до моста через реку Чикулайка. После этого планируется построить автодорогу от нового моста до улицы Целинной — трасса будет соединена с улицей Соликамской, где возведут транспортную развязку.

Напомним, что работы по первому этапу строительства должны быть завершены к 28 ноября 2024 года. Реализация проекта рассчитана до 2029 года.

Фото: Виктор Михалев / properm.ru
#Фото#Строительство#Восточный обход#Перекрытие#Трасса#Соликамская#Мотовилихинское шоссе#Улица Уинская#Грибоедова#Река Чикулайка#Улица Целинная#Транспортная развязка
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