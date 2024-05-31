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Кудымкарскому мальчику выплатят компенсацию за травму от упавшего шкафа

Кудымкарскому мальчику выплатят компенсацию за травму от упавшего шкафа

31 мая 2024, 15:10
Фото: 1MI
В прошлом году ребенку упавшая мебель сломала голень.
Сюжет
Дети

Кудымкарский городской суд вынес решение по делу о травме, которую получил ребенок в детском саду. Подробности сообщают в краевой прокуратуре.

Кудымкарская городская прокуратура в октябре 2023 года организовала проверку по факту причинения травмы воспитаннику одного из дошкольных образовательных учреждений. Мальчик, находясь в детском саду, получил закрытый перелом голени в результате падения на него в раздевалке шкафчика для одежды. Выяснилось, что мебель не была закреплена и зафиксирована надлежащим образом, что привело к несчастному случаю.

По результатам проверки должностные лица, виновные в отсутствие контроля за состоянием материально-технической базы образовательной организации, а также за безопасностью нахождения детей в детском саду, были привлечены к установленной законом ответственности.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда в связи с получением травмы. Кудымкарский городской суд удовлетворил требования надзорного органа, размер выплаты составил 300 тыс. рублей.

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#Происшествия#Суд#Дети#Кудымкар
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