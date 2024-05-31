Кудымкарскому мальчику выплатят компенсацию за травму от упавшего шкафа

Кудымкарская городская прокуратура в октябре 2023 года организовала проверку по факту причинения травмы воспитаннику одного из дошкольных образовательных учреждений. Мальчик, находясь в детском саду, получил закрытый перелом голени в результате падения на него в раздевалке шкафчика для одежды. Выяснилось, что мебель не была закреплена и зафиксирована надлежащим образом, что привело к несчастному случаю.