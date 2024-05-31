Летом на многих маршрутах общественного транспорта Перми не будут сокращать выпуск

В связи с этим некоторые маршруты переходят на летнее расписание. В этом году по итогам проведённого анализа было принято решение не сокращать выпуск на многие маршруты в связи с ростом пассажиропотока относительно прошлого года, а также по причине ограничения движения трамваев на время ремонтов путей. При этом, будет увеличено количество отправлений на направлениях, популярных у дачников.