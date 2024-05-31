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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Летом на многих маршрутах общественного транспорта Перми не будут сокращать выпуск

Летом на многих маршрутах общественного транспорта Перми не будут сокращать выпуск

31 мая 2024, 13:26
Фото: properm.ru
Пермский транспорт готовится к летнему режиму работы

В общественном транспорте Перми с 1 июня вводится сезонное расписание. Оно меняется ежегодно по причине сезонного перераспределения пассажиропотока, напоминают в администрации города.

В связи с этим некоторые маршруты переходят на летнее расписание. В этом году по итогам проведённого анализа было принято решение не сокращать выпуск на многие маршруты в связи с ростом пассажиропотока относительно прошлого года, а также по причине ограничения движения трамваев на время ремонтов путей. При этом, будет увеличено количество отправлений на направлениях, популярных у дачников.

В департаменте транспорта администрации города Перми сообщили, что перевозчикам поручено подготовить автобусы и трамваи к наступлению теплой погоды. Необходимо провести техническое обслуживание климатических установок и проверить их работоспособность, а также проинструктировать водительский состав.

Работа кондиционеров — это одно из требований контрактов с перевозчиками. Они должны быть исправны и включаться при среднесуточной температуре выше +20 градусов. Контроль за работой кондиционеров ведется сотрудниками контрольно-ревизорской службы непосредственно на линии. О проблемах могут сообщать и пассажиры.

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#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
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