Летом на многих маршрутах общественного транспорта Перми не будут сокращать выпуск

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В общественном транспорте Перми с 1 июня вводится сезонное расписание. Оно меняется ежегодно по причине сезонного перераспределения пассажиропотока, напоминают в администрации города.
В связи с этим некоторые маршруты переходят на летнее расписание. В этом году по итогам проведённого анализа было принято решение не сокращать выпуск на многие маршруты в связи с ростом пассажиропотока относительно прошлого года, а также по причине ограничения движения трамваев на время ремонтов путей. При этом, будет увеличено количество отправлений на направлениях, популярных у дачников.
В департаменте транспорта администрации города Перми сообщили, что перевозчикам поручено подготовить автобусы и трамваи к наступлению теплой погоды. Необходимо провести техническое обслуживание климатических установок и проверить их работоспособность, а также проинструктировать водительский состав.
Работа кондиционеров — это одно из требований контрактов с перевозчиками. Они должны быть исправны и включаться при среднесуточной температуре выше +20 градусов. Контроль за работой кондиционеров ведется сотрудниками контрольно-ревизорской службы непосредственно на линии. О проблемах могут сообщать и пассажиры.