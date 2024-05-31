Мэру Перми и главам трех муниципалитетов вынесены представления из-за птичьих гнезд

В частности, в Суксунском, Пермском, Куединском округах и Перми, находящиеся в их собственности воздушные линии электропередач мощностью 6-10 кВт, не оборудованы птицезащитными устройствами. Так, объекты не были оснащены специальными приспособлениями, препятствующие птицам устраивать гнездовья в местах, допускающих их прикосновение к токонесущим проводам.