Мэру Перми и главам трех муниципалитетов вынесены представления из-за птичьих гнезд

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
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Updated Сегодня, 16:44
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о животном мире. В четырёх муниципалитетах региона выявлены нарушения, сообщает краевая прокуратура.
В частности, в Суксунском, Пермском, Куединском округах и Перми, находящиеся в их собственности воздушные линии электропередач мощностью 6-10 кВт, не оборудованы птицезащитными устройствами. Так, объекты не были оснащены специальными приспособлениями, препятствующие птицам устраивать гнездовья в местах, допускающих их прикосновение к токонесущим проводам.
Указанные территории являются средой обитания, а также путями миграции птиц, в том числе, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Пермского края. Отсутствие данных защитных средств может способствовать гибели представителей данного вида животного мира, отмечают в прокуратуре.
Прокурор внес главам данных муниципальных округов представления. Акты реагирования находятся на рассмотрении и контроле надзорного органа.