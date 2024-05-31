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Мэру Перми и главам трех муниципалитетов вынесены представления из-за птичьих гнезд

Мэру Перми и главам трех муниципалитетов вынесены представления из-за птичьих гнезд

31 мая 2024, 16:43
Фото: прокуратура Пермского края
Нарушения выявлены в ходе проверки природоохранной прокуратуры.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о животном мире. В четырёх муниципалитетах региона выявлены нарушения, сообщает краевая прокуратура.

В частности, в Суксунском, Пермском, Куединском округах и Перми, находящиеся в их собственности воздушные линии электропередач мощностью 6-10 кВт, не оборудованы птицезащитными устройствами. Так, объекты не были оснащены специальными приспособлениями, препятствующие птицам устраивать гнездовья в местах, допускающих их прикосновение к токонесущим проводам.

Указанные территории являются средой обитания, а также путями миграции птиц, в том числе, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Пермского края. Отсутствие данных защитных средств может способствовать гибели представителей данного вида животного мира, отмечают в прокуратуре.

Прокурор внес главам данных муниципальных округов представления. Акты реагирования находятся на рассмотрении и контроле надзорного органа.

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#Общество#Пермь#Природоохранная прокуратура#Природопользование
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