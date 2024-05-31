Музей шоколада в одном из холмов на городской эспланаде в Перми откроется в июне

В музейном центре будет представлена история «Кондитерской фабрики „Пермская“, которая развивает этот проект в рамках государственно-частного партнерства. Ей будет посвящена отдельная экспозиция, где можно увидеть образцы упаковки „Конфектории купца Судоплатова“ и рекламы его кондитерских изделий.