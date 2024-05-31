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Published Сегодня, 09:58

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Музей шоколада в одном из холмов на городской эспланаде в Перми откроется в июне

Музей шоколада в одном из холмов на городской эспланаде в Перми откроется в июне

31 мая 2024, 09:58
Фото: пресс-служба мэрии Перми
Здесь будут зона мастер-классов, кофейня и сувенирный магазин.

Музейно-туристический центр «Конфектория» откроется в конце июня. Он заработает в одном из «холмов» на городской эспланаде, рассказала ИА «Текст» управляющая музеем Марите Мышковская.

Сейчас идет монтаж выставочной экспозиции. Зона мастер-классов, небольшой кофейни и сувенирного магазина уже готовы. Общая площадь пространства составит порядка 300 кв. м.

В рамках проекта будут представлены сладости, которые производили в Пермском крае: паренки (пареные в чугунке кусочки репы или моркови), «малиновые шти», дикий мед, пряники до современного производства конфет и правильных сладостей, сообщает издание.

Колониальным товарам — шоколаду, кофе, чаю, сахару, специям — будет посвящен отдельный стенд, выполненный в духе магазина конца XIX — начала XX веков, где будет представлена коллекция из Пермского музея упаковки Максима Ожегова.

В музейном центре будет представлена история «Кондитерской фабрики „Пермская“, которая развивает этот проект в рамках государственно-частного партнерства. Ей будет посвящена отдельная экспозиция, где можно увидеть образцы упаковки „Конфектории купца Судоплатова“ и рекламы его кондитерских изделий.

Познакомиться с историей Пермских сладостей можно будет на экскурсии.

#Пермь#Эспланада#Музей#Реновация эспланады#Реконструкция эспланады
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