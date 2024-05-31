Музей шоколада в одном из холмов на городской эспланаде в Перми откроется в июне

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Музейно-туристический центр «Конфектория» откроется в конце июня. Он заработает в одном из «холмов» на городской эспланаде, рассказала ИА «Текст» управляющая музеем Марите Мышковская.
Сейчас идет монтаж выставочной экспозиции. Зона мастер-классов, небольшой кофейни и сувенирного магазина уже готовы. Общая площадь пространства составит порядка 300 кв. м.
В рамках проекта будут представлены сладости, которые производили в Пермском крае: паренки (пареные в чугунке кусочки репы или моркови), «малиновые шти», дикий мед, пряники до современного производства конфет и правильных сладостей, сообщает издание.
Колониальным товарам — шоколаду, кофе, чаю, сахару, специям — будет посвящен отдельный стенд, выполненный в духе магазина конца XIX — начала XX веков, где будет представлена коллекция из Пермского музея упаковки Максима Ожегова.
В музейном центре будет представлена история «Кондитерской фабрики „Пермская“, которая развивает этот проект в рамках государственно-частного партнерства. Ей будет посвящена отдельная экспозиция, где можно увидеть образцы упаковки „Конфектории купца Судоплатова“ и рекламы его кондитерских изделий.
Познакомиться с историей Пермских сладостей можно будет на экскурсии.