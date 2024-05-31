Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Начал работу информационный портал для взрослых и детей «Лето в Перми». Он запущен для информирования о позитивном, разнообразном и полезном досуге для семей, детей, детских туристических групп и просто всех желающих отдохнуть в черте города, сообщают в мэрии.
В течение всего летнего периода на портале сотрудники департамента социальной политики администрации Перми будут размещать информацию о проведении образовательных, культурных, спортивных и досуговых мероприятий в городе.
На портале уже рассказывается об основных событиях 1 июня.