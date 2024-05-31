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Начал работу информационный портал для взрослых и детей «Лето в Перми»

Начал работу информационный портал для взрослых и детей «Лето в Перми»

31 мая 2024, 09:01
Фото: www.gorodperm.ru
Здесь можно найти расписание событий в городе.

Начал работу информационный портал для взрослых и детей «Лето в Перми». Он запущен для информирования о позитивном, разнообразном и полезном досуге для семей, детей, детских туристических групп и просто всех желающих отдохнуть в черте города, сообщают в мэрии.

В течение всего летнего периода на портале сотрудники департамента социальной политики администрации Перми будут размещать информацию о проведении образовательных, культурных, спортивных и досуговых мероприятий в городе.

На портале уже рассказывается об основных событиях 1 июня.

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#Касается каждого#Пермь#Дети
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