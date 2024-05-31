Объявлена программа фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 2»

В Перми на следующей неделе открывается Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 2» (6+). В конкурсной программе покажут картины и анимационные фильмы, уже ставшие хитами кинопроката, а также абсолютно новые проекты, сообщают на сайте губернатора и правительства Прикамья.