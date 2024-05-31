Объявлена программа фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 2»

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В Перми на следующей неделе открывается Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 2» (6+). В конкурсной программе покажут картины и анимационные фильмы, уже ставшие хитами кинопроката, а также абсолютно новые проекты, сообщают на сайте губернатора и правительства Прикамья.
Всего в основную и внеконкурсную программы кинофестиваля вошли более 20 лучших российских фильмов, мультфильмов и сериалов для детей, сообщили в оргкомитете фестиваля.
Победителей на кинофестивале будут выбирать в конкурсных программах «Большое кино», «Большой мультфильм», «Мульт-сериалы», «Сериалы» и «Почти взрослые» (фильмы для подростков, 12+).
Среди премьер кинофестиваля — сериал «Денискины рассказы» (6+), анимационный сериал о приключениях ученых-полярников «Белые сны», полнометражные анимационные фильмы «Сказочный патруль. Шоу продолжается»(6+) и «Пушкин и Михайловское. Начало» (6+), фильмы «Мой любимый чемпион» (6+) о дружбе девочки-спортсменки и коня, «Мухадракон» (6+), полнометражный фильм с элементами мультипликации, а также картина «Обе две» (12+) из программы «Почти взрослые».
Также зрители смогут увидеть получившие широкий прокат проекты: полнометражная анимация «Три богатыря и пуп земли» (6+) и фильм «Летучий корабль» (6+), новые серии мультсериалов от телеканала «Мульт», анимационной студии «Ярко», Института развития интернета.
В деловой программе привлекает внимание блок «Почти готово» — уникальный инструмент поддержки будущих релизов. В рамках этой программы режиссеры и продюсеры презентуют фрагменты полнометражных, анимационных картин и сериалов, которые находятся в стадии постпродакшна. Гости кинофестиваля первыми смогут увидеть отрывки фильмов, которые выйдут в 2024–2025 гг.
На кинофестиваль «Медвежонок 2» приедут известные актеры Иван Добронравов, Федор Рощин, Ольга Винниченко, Даниил Муравьев и многие другие российские кинодеятели. Они примут участие в мероприятиях фестиваля и проведут фан-встречи со зрителями.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что в прошлом году мероприятие впервые прошло в Пермском крае и стало одним из флагманских событий программы 300-летия Перми. В этом году кинофестиваль станет частью событий линейки Года семьи.
С полной программой кинофестиваля и расписанием мероприятий в городке на эспланаде скоро можно будет ознакомиться на сайте «Медвежонка 2», там же открыта аккредитация журналистов.
Показы конкурсной программы состоятся на главной площадке Всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок 2» — в молодежном пространстве «Кристалл-Центр».