Пермские следователи раскрыли убийство, совершенное почти десять лет назад

Указанное преступление в течение длительного времени являлось нераскрытым, поскольку было совершено в условиях неочевидности. Кроме того, обвиняемым после совершенного преступления были предприняты меры к уничтожению объектов и следов, имеющих доказательственное значение по уголовному делу. Несмотря на это работа следователей и оперативных сотрудников по установлению лица, причастного к совершению убийств, не прекращалась все эти годы.