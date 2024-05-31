Пермские следователи раскрыли убийство, совершенное почти десять лет назад

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
В отделении по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее неоднократно судимого жителя Кизела. Мужчина в 2014 году до смерти забил своего собутыльника, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
В декабре 2014 года, в частном доме в Кизеле между мужчинами после совместного распития алкоголя возникла ссора. Злоумышленник нанес своему знакомому множественные удары руками и ногами по голове и туловищу, причинив телесные повреждения, от которых последний скончался в январе 2015 года в больнице.
Указанное преступление в течение длительного времени являлось нераскрытым, поскольку было совершено в условиях неочевидности. Кроме того, обвиняемым после совершенного преступления были предприняты меры к уничтожению объектов и следов, имеющих доказательственное значение по уголовному делу. Несмотря на это работа следователей и оперативных сотрудников по установлению лица, причастного к совершению убийств, не прекращалась все эти годы.
Оперативным путем удалось получить сведения о причастности к совершению преступления ранее неоднократно судимого местного жителя. Для установления всех обстоятельств совершенного преступления по уголовному делу были допрошены десятки свидетелей, произведены проверки показаний на месте, проведено множество судебных экспертиз, выводы которых в совокупности с иными доказательствами позволили предъявить мужчине обвинение в совершении особо тяжкого преступления.
Сейчас кизеловец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.