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Пермского 72-летнего бомбиста-баяниста приговорили к условному сроку

Пермского 72-летнего бомбиста-баяниста приговорили к условному сроку

31 мая 2024, 07:18
Фото: VK Николай Логинов, 50-летие ДК Урал, Кировский р-он
Осенью прошлого года пожилой мужчина с бутылкой зажигательной смеси отправился к военкомату Мотивилихинского района.

Судья Мотовилихинского районного суда Ольга Шатова признала 72-летнего руководителя народного ансамбля «Калина» ДК «Урал» Андрея Городкова виновным в попытке порчи государственного имущества — несостоявшемся поджоге Мотовилихинского военкомата осенью прошлого года (ст. 30 ч.3, ст. 167 ч.2 УК РФ).

Пожилому поджигателю назначено два года лишения свободы условно с двумя годами испытательного срока, сообщили журналисту Properm.ru в пресс-службе суда. Прокуратура просила назначить ему реальный срок — 2,5 года колонии общего режима и отправить под амбулаторное наблюдение психиатра.

23 ноября прошлого года после девяти вечера наряд полиции, дежуривший на территории у военкомата, задержал 72-летнего бомбиста. Сюда баянист пришел после того, как несколько месяцев в мессенджерах общался с «кураторами», а с одним из них — по словам обвиняемого — встречался.

Сначала «кураторы» несколько месяцев — рассказывал Городков — разводили его на кредиты и передачу денег. Потом более суток убеждали в необходимости поджечь военкомат, мужчина объяснял собеседникам, что он не военный, а музыкант, и не может пойти на такой шаг.

Сразу после того, как мужчина передал своим собеседникам деньги, его вынудили купить все необходимое и приготовить бутылку с горючей смесью и в «прямом эфире» с видеотрансляцией отправиться к военкомату.

Поджог не удался, бутылка ударилась о стену и упала в снег, сам пожилой мужчина был задержан и более суток провел в ИВС. 25 ноября Свердловский районный суд отправил Андрея Городкова под арест.

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