Пермского 72-летнего бомбиста-баяниста приговорили к условному сроку

Сначала «кураторы» несколько месяцев — рассказывал Городков — разводили его на кредиты и передачу денег. Потом более суток убеждали в необходимости поджечь военкомат, мужчина объяснял собеседникам, что он не военный, а музыкант, и не может пойти на такой шаг.