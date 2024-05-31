Пермского 72-летнего бомбиста-баяниста приговорили к условному сроку

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
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Updated Сегодня, 07:34
Судья Мотовилихинского районного суда Ольга Шатова признала 72-летнего руководителя народного ансамбля «Калина» ДК «Урал» Андрея Городкова виновным в попытке порчи государственного имущества — несостоявшемся поджоге Мотовилихинского военкомата осенью прошлого года (ст. 30 ч.3, ст. 167 ч.2 УК РФ).
Пожилому поджигателю назначено два года лишения свободы условно с двумя годами испытательного срока, сообщили журналисту Properm.ru в пресс-службе суда. Прокуратура просила назначить ему реальный срок — 2,5 года колонии общего режима и отправить под амбулаторное наблюдение психиатра.
23 ноября прошлого года после девяти вечера наряд полиции, дежуривший на территории у военкомата, задержал 72-летнего бомбиста. Сюда баянист пришел после того, как несколько месяцев в мессенджерах общался с «кураторами», а с одним из них — по словам обвиняемого — встречался.
Сначала «кураторы» несколько месяцев — рассказывал Городков — разводили его на кредиты и передачу денег. Потом более суток убеждали в необходимости поджечь военкомат, мужчина объяснял собеседникам, что он не военный, а музыкант, и не может пойти на такой шаг.
Сразу после того, как мужчина передал своим собеседникам деньги, его вынудили купить все необходимое и приготовить бутылку с горючей смесью и в «прямом эфире» с видеотрансляцией отправиться к военкомату.
Поджог не удался, бутылка ударилась о стену и упала в снег, сам пожилой мужчина был задержан и более суток провел в ИВС. 25 ноября Свердловский районный суд отправил Андрея Городкова под арест.