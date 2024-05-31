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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

МЧС: В Пермском крае ночью 1 июня похолодает до -2 градусов

Первой июньской ночью в Прикамье похолодает до -2 градусов

31 мая 2024, 10:25
Фото: unsplash.com

МЧС: В Пермском крае ночью 1 июня похолодает до -2 градусов

Предупредите о заморозках своих близких и знакомых.

В Прикамье ночью 1 июня ожидаются заморозки. Местами по северу региона, в воздухе и на поверхности почвы похолодает до -2°, предупреждают в ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на прогноз синоптиков.

Похолодание может привести к повышению риска возникновения пожаров из-за нарушения правил использования электробытовых приборов и газового оборудования, а также использования самодельных нагревательных устройств. В МЧС просят водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, стараться не допускать резких маневров и торможений.

О происшествиях сообщайте по бесплатным телефонам вызова служб экстренного реагирования 01, 101 или 112.

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#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Мчс
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