Первой июньской ночью в Прикамье похолодает до -2 градусов

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В Прикамье ночью 1 июня ожидаются заморозки. Местами по северу региона, в воздухе и на поверхности почвы похолодает до -2°, предупреждают в ГУ МЧС России по Пермскому краю со ссылкой на прогноз синоптиков.
Похолодание может привести к повышению риска возникновения пожаров из-за нарушения правил использования электробытовых приборов и газового оборудования, а также использования самодельных нагревательных устройств. В МЧС просят водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, стараться не допускать резких маневров и торможений.
О происшествиях сообщайте по бесплатным телефонам вызова служб экстренного реагирования 01, 101 или 112.