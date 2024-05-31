Почему россияне стали больше тратить денег, но не на продукты

И приводит в пример все тот же туризм. «Россияне стали больше ездить по стране, и, естественно, гостиниц не хватает, и цены на них растут. И так далее, вот такие вещи. Поэтому услуги, да, растут больше. Еще один момент заключается в том, что чиновники больше обращают внимание на потребительскую корзину, чем на услуги. Это тоже надо всегда помнить. Так что вот такая ситуация, да, она вполне объяснимая», — резюмировал он.