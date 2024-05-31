Подозреваемый в заказном убийстве пермского предпринимателя хочет пойти на СВО

Шардаков был задержан и заключен под стражу по ч. 4, 5 ст. 33, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений) в ноябре прошлого года. Известно, что в девяностые он был судим за разбой и убийство в состоянии аффекта. Вместе с ним были задержаны и подельники — отец и сын Роман и Андрей Широковы.