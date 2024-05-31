properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

Подозреваемый в заказном убийстве пермского предпринимателя хочет пойти на СВО

Подозреваемый в заказном убийстве пермского предпринимателя хочет пойти на СВО

31 мая 2024, 09:30
Фото: properm.ru
Родные застреленного в сентябре прошлого года бизнесмена Александра Лукова просят следствие не удовлетворять ходатайство обвиняемого о заключении контракта с Минобороны.

Сегодня, 31 мая, Сергей Луков, брат застреленного почти год назад предпринимателя Александра Лукова вышел на одиночный пикет к зданию СУ СКР по Пермскому краю на улице Героев Хасана. Как стало известно журналисту Properm.ru, признанные следствием потерпевшими родственники убитого не согласны с тем, что главный подозреваемый по делу Руслан Шардаков может уйти от ответственности.

Сергей Луков утверждает, что бывший бизнес-партнер его брата ранее нападал с ножом и на него, но заявлениям о покушении следственные органы не дали хода и дело не было возбуждено.

Сейчас Шардаков пытается приостановить расследование возбужденного в отношении него дела. Против этого и выступает семья Луковых, в следком направлено письменное заявление о том, что фигурант дела должен остаться в СИЗО до окончания расследования.

Фото: properm.ru

По информации семьи Луковых, полученной от адвокатов, обвиняемый направил документы в Минобороны РФ для заключения контракта на службу в зоне СВО и подал ходатайство следствию для приостановления расследования. В содеянном он не сознался, как и его подельники.

Шардаков был задержан и заключен под стражу по ч. 4, 5 ст. 33, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений) в ноябре прошлого года. Известно, что в девяностые он был судим за разбой и убийство в состоянии аффекта. Вместе с ним были задержаны и подельники — отец и сын Роман и Андрей Широковы.

Александр Луков убит вечером, 5 октября прошлого года, около своего бара в Орджоникидзевском районе. Некто выстрелил в бизнесмена из огнестрельного оружия, а после скрылся с места преступления. Мужчина скончался на месте. Одной из причин убийства назывался конфликт между партнерами по бизнесу из-за коммерческой недвижимости.

По делу убийства пермского бизнесмена Александра Лукова задержаны три человека
Узнать подробнее
Подпишитесь
Виновник разрушения плотины в Юго-Камском отделался условным сроком
Сегодня, 11:00
И кто тут элита? Послесловие к закрытию школы №21, учреждения со столетней историей
Сегодня, 08:45
С 3 июня в Свердловском районе Перми расширят зону платной парковки
Сегодня, 10:55
Первой июньской ночью в Прикамье похолодает до -2 градусов
Сегодня, 10:25
Стряпала для боевиков ИГИЛ*, оказалась в плену. Жуткая история уроженки Прикамья
29 мая, 04:00
Дети ранят себя. Селфхарм становится болезнью современного общества
27 мая, 06:30
"