Подозреваемый в заказном убийстве пермского предпринимателя хочет пойти на СВО

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Published Сегодня, 09:30
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Сегодня, 31 мая, Сергей Луков, брат застреленного почти год назад предпринимателя Александра Лукова вышел на одиночный пикет к зданию СУ СКР по Пермскому краю на улице Героев Хасана. Как стало известно журналисту Properm.ru, признанные следствием потерпевшими родственники убитого не согласны с тем, что главный подозреваемый по делу Руслан Шардаков может уйти от ответственности.
Сергей Луков утверждает, что бывший бизнес-партнер его брата ранее нападал с ножом и на него, но заявлениям о покушении следственные органы не дали хода и дело не было возбуждено.
Сейчас Шардаков пытается приостановить расследование возбужденного в отношении него дела. Против этого и выступает семья Луковых, в следком направлено письменное заявление о том, что фигурант дела должен остаться в СИЗО до окончания расследования.
По информации семьи Луковых, полученной от адвокатов, обвиняемый направил документы в Минобороны РФ для заключения контракта на службу в зоне СВО и подал ходатайство следствию для приостановления расследования. В содеянном он не сознался, как и его подельники.
Шардаков был задержан и заключен под стражу по ч. 4, 5 ст. 33, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений) в ноябре прошлого года. Известно, что в девяностые он был судим за разбой и убийство в состоянии аффекта. Вместе с ним были задержаны и подельники — отец и сын Роман и Андрей Широковы.
Александр Луков убит вечером, 5 октября прошлого года, около своего бара в Орджоникидзевском районе. Некто выстрелил в бизнесмена из огнестрельного оружия, а после скрылся с места преступления. Мужчина скончался на месте. Одной из причин убийства назывался конфликт между партнерами по бизнесу из-за коммерческой недвижимости.