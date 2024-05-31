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Роспотребнадзор проверил качество воздуха после пожара в Краснокамске

Роспотребнадзор проверил качество воздуха после пожара в Краснокамске

31 мая 2024, 02:59
Фото: 1MI
На днях на территории Краснокамского округа произошло возгорание полигона твердых коммунальных отходов.

Роспотребнадзор по Пермскому краю проверил качество воздухе в Краснокамске после пожара на местном полигоне ТКО. Об этом сообщило ведомство на своем официальном сайте. Информация о возгорании поступила на пульт экстренной службы 29 мая.

Проверочно-надзорные мероприятия прошли совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Был осуществлен выезд с целью отбора проб воздуха рядом с ближайшей к объекту жилой застройкой.

«Отбор проб проводился в двух точках с учетом направления ветра. Отобранные пробы воздуха исследовались на содержание загрязняющих веществ, характерных для техногенных пожаров с учетом специфики горящего объекта», сообщает Роспотребнадзор.

По итогам проверки превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха обнаружено не было. В настоящий момент мониторинг качества воздуха продолжается.

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#Краснокамск#Пожар#Тко#Роспотребнадзор#Качество воздуха
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