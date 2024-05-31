Роспотребнадзор проверил качество воздуха после пожара в Краснокамске

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
Modified Сегодня, 03:01
Updated Сегодня, 03:01
Роспотребнадзор по Пермскому краю проверил качество воздухе в Краснокамске после пожара на местном полигоне ТКО. Об этом сообщило ведомство на своем официальном сайте. Информация о возгорании поступила на пульт экстренной службы 29 мая.
Проверочно-надзорные мероприятия прошли совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Был осуществлен выезд с целью отбора проб воздуха рядом с ближайшей к объекту жилой застройкой.
«Отбор проб проводился в двух точках с учетом направления ветра. Отобранные пробы воздуха исследовались на содержание загрязняющих веществ, характерных для техногенных пожаров с учетом специфики горящего объекта», сообщает Роспотребнадзор.
По итогам проверки превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха обнаружено не было. В настоящий момент мониторинг качества воздуха продолжается.