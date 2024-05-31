С 2025 года в России увеличится максимальный размер декретных пособий

Величина пособия по беременности и родам для работающих женщин вырастет с 565 тыс. до 794 тыс. рублей за 140 дней. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит не 49 тыс. рублей, а 69 тыс. рублей. В министерстве напоминают, что размер выплат в отпуске по уходу за ребенком определяется в момент оформления этого отпуска и сохраняется на весь период назначения.