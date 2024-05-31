properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Минтруд РФ: с 2025 года вырастет максимальный размер декретных выплат

С 2025 года в России увеличится максимальный размер декретных пособий

31 мая 2024, 08:40
Фото: ideogram.ai

Минтруд РФ: с 2025 года вырастет максимальный размер декретных выплат

Ранее социальные выплаты повышали в текущем году.

В 2025 году в России увеличатся максимальные размеры декретных выплат. Об этом сегодня, 31 мая, заявил министр труда РФ Антон Котяков на расширенном заседании коллеги Минтруда России.

Величина пособия по беременности и родам для работающих женщин вырастет с 565 тыс. до 794 тыс. рублей за 140 дней. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит не 49 тыс. рублей, а 69 тыс. рублей. В министерстве напоминают, что размер выплат в отпуске по уходу за ребенком определяется в момент оформления этого отпуска и сохраняется на весь период назначения.

В 2024 году декретные выплаты уже повышались. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет ранее составлял 33,2 тыс. рублей, а пособие по беременности и родам — 383 тыс. рублей.

Читайте также:
В Минтруда России напомнили, как оплатить детский сад с помощью материнского капиталаС 1 июня в Пермском крае школьники смогут ездить в автобусах бесплатно. Но не всеСтало известно, как изменятся пенсии и пособия с 1 июня 2024 года
#Общество#Касается каждого#Детский мир#Пособия#Льготы#Семья
Подпишитесь
Виновник разрушения плотины в Юго-Камском отделался условным сроком
Сегодня, 11:00
И кто тут элита? Послесловие к закрытию школы №21, учреждения со столетней историей
Сегодня, 08:45
С 3 июня в Свердловском районе Перми расширят зону платной парковки
Сегодня, 10:55
Первой июньской ночью в Прикамье похолодает до -2 градусов
Сегодня, 10:25
Стряпала для боевиков ИГИЛ*, оказалась в плену. Жуткая история уроженки Прикамья
29 мая, 04:00
Дети ранят себя. Селфхарм становится болезнью современного общества
27 мая, 06:30
"