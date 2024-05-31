С 2025 года в России увеличится максимальный размер декретных пособий

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Published Сегодня, 08:40
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В 2025 году в России увеличатся максимальные размеры декретных выплат. Об этом сегодня, 31 мая, заявил министр труда РФ Антон Котяков на расширенном заседании коллеги Минтруда России.
Величина пособия по беременности и родам для работающих женщин вырастет с 565 тыс. до 794 тыс. рублей за 140 дней. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит не 49 тыс. рублей, а 69 тыс. рублей. В министерстве напоминают, что размер выплат в отпуске по уходу за ребенком определяется в момент оформления этого отпуска и сохраняется на весь период назначения.
В 2024 году декретные выплаты уже повышались. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет ранее составлял 33,2 тыс. рублей, а пособие по беременности и родам — 383 тыс. рублей.