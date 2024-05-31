С 3 июня в Свердловском районе Перми расширят зону платной парковки

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
С 3 июня в Перми будет расширена зона платных парковок №101. Изменения затронут участки центральных улиц в Свердловском районе:
Стоимость парковки здесь составит 20 рублей в час, напоминают в пресс-службе мэрии. Оплатить услугу можно на сайте «Парковочное пространство Перми», в мобильном приложении RuParking, через SMS-сообщения, банковской картой в паркомате или с помощью абонемента. Размер штрафа за уклонение от оплаты составляет 1 тыс. рублей, при повторном нарушении в течение года — 2 тыс. рублей.
Городские чиновники объясняют расширение зоны платной парковки необходимостью повышения безопасности дорожного движения и эффективности работы улично-дорожной сети Перми.