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С 3 июня в Свердловском районе Перми расширят зону платной парковки

С 3 июня в Свердловском районе Перми расширят зону платной парковки

31 мая 2024, 10:55
Фото: 1MI
За уклонение от оплаты парковки пермякам будут назначать штрафы.
Сюжет
Зона П

С 3 июня в Перми будет расширена зона платных парковок №101. Изменения затронут участки центральных улиц в Свердловском районе:

  • ул. Куйбышева от Революции до Юрия Смирнова;
  • ул. Глеба Успенского от Куйбышева до Пионерской;
  • ул. Седова от Куйбышева до Пионерской.

Стоимость парковки здесь составит 20 рублей в час, напоминают в пресс-службе мэрии. Оплатить услугу можно на сайте «Парковочное пространство Перми», в мобильном приложении RuParking, через SMS-сообщения, банковской картой в паркомате или с помощью абонемента. Размер штрафа за уклонение от оплаты составляет 1 тыс. рублей, при повторном нарушении в течение года — 2 тыс. рублей.

Городские чиновники объясняют расширение зоны платной парковки необходимостью повышения безопасности дорожного движения и эффективности работы улично-дорожной сети Перми.

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#Авто#Общество#Пермь#Зона П#Городская среда
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