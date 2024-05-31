Синоптики рассказали, будет ли жара под +30˚C в эти выходные

В начале недели сообщалось, что в первые дни лета предварительно прогнозируется потепление до +26…+28˚С. Точный прогноз ожидался только во второй половине рабочей недели. По словам доцента географического факультета ПГНИУ Андрея Шихова, потепление будет чуть слабее, чем ожидалось.