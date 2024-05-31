Синоптики рассказали, будет ли жара под +30˚C в эти выходные

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В субботу, 1 июня, дневная температура в Прикамье поднимется до +17…+22˚С, а в Перми — до +20˚С. Утром ожидаются слабые дожди на востоке края. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.
В воскресенье, 2 июня, днем температурный фон в регионе составит +21…+26˚С, в краевой столице — +23…+25˚С. Преимущественно будет малооблачная погода без осадков, однако к вечеру есть вероятность прохождения локальных гроз.
В начале недели сообщалось, что в первые дни лета предварительно прогнозируется потепление до +26…+28˚С. Точный прогноз ожидался только во второй половине рабочей недели. По словам доцента географического факультета ПГНИУ Андрея Шихова, потепление будет чуть слабее, чем ожидалось.