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Синоптики рассказали, будет ли жара под +30˚C в эти выходные

Синоптики рассказали, будет ли жара под +30˚C в эти выходные

31 мая 2024, 05:07
Фото: ideogram.ai
ГИС-центр ПГНИУ поделился прогнозом погоды на первые дни лета.

В субботу, 1 июня, дневная температура в Прикамье поднимется до +17…+22˚С, а в Перми — до +20˚С. Утром ожидаются слабые дожди на востоке края. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В воскресенье, 2 июня, днем температурный фон в регионе составит +21…+26˚С, в краевой столице — +23…+25˚С. Преимущественно будет малооблачная погода без осадков, однако к вечеру есть вероятность прохождения локальных гроз.

В начале недели сообщалось, что в первые дни лета предварительно прогнозируется потепление до +26…+28˚С. Точный прогноз ожидался только во второй половине рабочей недели. По словам доцента географического факультета ПГНИУ Андрея Шихова, потепление будет чуть слабее, чем ожидалось.

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