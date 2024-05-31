Смерть радиоведущей и наступление лета. Главные новости недели в Пермском крае

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Май в Прикамье выдался необычно холодным. Специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» поспешили обрадовать: лето все же будет.
И уже сегодня, 31 мая, в Перми потеплело как минимум до +19°, как и обещали специалисты. Надеемся, что лето успеет осчастливить нас теплом. А то снега в мае хватило всем, даже жителям краевой столицы.
Уже традиционная сводка об отключениях холодного водоснабжения в Перми от ООО «Новогор-Прикамье» становится одной из читаемых новостей на Properm.ru.
Каждый желает знать, попал ли его дом в список на этой неделе. Нынче специалисты так же проводили плановый ремонт и аварийно-восстановительные работы на сетях.
Имя Нины Соловей знакомо пермякам. К сожалению, на этой неделе пришло печальное известие: она скончалась в ночь на 28 мая в возрасте 49 лет. Нина Соловей последние полгода работала на радио «Комсомольская правда — Пермь».
Пермяк Никита не смог улететь из Стамбула в Москву. Компания Turkish Airlines выдала ему посадочный талон на имя некоей девушки и отправила его багаж на чужое имя. Мужчина потратил много времени и устал, но так и не смог добиться возмещения ущерба, а перевозчик отказывается это сделать.
Смертельная авария произошла утром в воскресенье, 26 мая, на дороге Чернушка — Куеда. Водитель иномарки не справился с управлением, съехал с проезжей части, затем автомобиль опрокинуло в кювет.
К несчастью, погибла 32-летняя пассажирка иномарки. Виновника ДТП увезли в больницу.