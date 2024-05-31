Смерть радиоведущей и наступление лета. Главные новости недели в Пермском крае

Пермяк Никита не смог улететь из Стамбула в Москву. Компания Turkish Airlines выдала ему посадочный талон на имя некоей девушки и отправила его багаж на чужое имя. Мужчина потратил много времени и устал, но так и не смог добиться возмещения ущерба, а перевозчик отказывается это сделать.