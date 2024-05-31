Стало известно, когда в Перми на линии выйдут новые трамваи

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В Пермь еще одна партия из трех трамваев. Два из них планировались к поставке до конца 2024 года, а третий должен был поступить только в 2025 году, сообщает в своем telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин.
С начала года всего в Пермь прибыло уже восемь вагонов. До завершения поставки в Пермь нового электротранспорта в рамках концессионного соглашения осталась партия из шести трамваев.
«Всего с начала 2024 года к нам уже поступило восемь трамваев из 14, запланированных до 2025 года», — написал глава Прикамья.
Сейчас прибывшие трамваи проходят необходимую техническую подготовку и после ее завершения, до конца июня текущего года, приступят к работе на линиях города.