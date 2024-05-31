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Стало известно, когда в Перми на линии выйдут новые трамваи

Стало известно, когда в Перми на линии выйдут новые трамваи

31 мая 2024, 08:19
Фото: администрация губернатора Пермского края
Три вагона поступили в город на днях

В Пермь еще одна партия из трех трамваев. Два из них планировались к поставке до конца 2024 года, а третий должен был поступить только в 2025 году, сообщает в своем telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин.

С начала года всего в Пермь прибыло уже восемь вагонов. До завершения поставки в Пермь нового электротранспорта в рамках концессионного соглашения осталась партия из шести трамваев.

«Всего с начала 2024 года к нам уже поступило восемь трамваев из 14, запланированных до 2025 года», — написал глава Прикамья.

Сейчас прибывшие трамваи проходят необходимую техническую подготовку и после ее завершения, до конца июня текущего года, приступят к работе на линиях города.

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#Пермская езда#Пермь#Трамваи#Низкопольные трамваи#Новые трамваи
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