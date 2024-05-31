Стационар для участников СВО откроют на месте бывшего детдома в Перми

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В Кировском районе Перми по адресу ул. Ялтинская, 16 построят стационар для постоянного проживания ветеранов и инвалидов участников СВО. Ранее на этом месте находился детский дом №10, но он уже закрыт.
Стационар будет рассчитан на 100 койко-мест. В 2024 году на него выделят более 10 млн рублей, сообщает ИА «Текст».
Согласно данным открытых источников, по ул. Ялтинская, 10 расположен детский дом №10. Однако на данный момент социальный объект уже закрыт.