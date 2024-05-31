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Updated Сегодня, 06:28

Стационар для участников СВО откроют на месте бывшего детдома в Перми

Стационар для участников СВО откроют на месте бывшего детдома в Перми

31 мая 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney
На этот проект планируется выделить более 10 миллионов рублей.

В Кировском районе Перми по адресу ул. Ялтинская, 16 построят стационар для постоянного проживания ветеранов и инвалидов участников СВО. Ранее на этом месте находился детский дом №10, но он уже закрыт.

Стационар будет рассчитан на 100 койко-мест. В 2024 году на него выделят более 10 млн рублей, сообщает ИА «Текст».

Согласно данным открытых источников, по ул. Ялтинская, 10 расположен детский дом №10. Однако на данный момент социальный объект уже закрыт.

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#Детский дом#Сво#Спецоперация#Спецоперация на украине#Госпиталь#Детдом
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