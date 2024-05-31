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Свое участие в ПМЭФ-2024 подтвердили 136 стран и территорий

Свое участие в ПМЭФ-2024 подтвердили 136 стран и территорий

31 мая 2024, 12:21
Фото: Изображение Midjourney
В 2024 году Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Свое участие в мероприятиях ПМЭФ подтвердили 17,1 тысячи человек и 3,4 тысячи журналистов из 136 стран и территорий.

Советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил роль форума в поддержании глобального баланса сил и формировании многополярного мира. На ПМЭФ обсуждают конструктивную повестку дня, которая объединяет страны и отвечает национальным интересам России, пишет transsibinfo.com.

Кобяков подчеркнул, что интерес к форуму вернулся на уровень, предшествующий пандемии, и сейчас наблюдается рост деловой активности. Он отметил, что ПМЭФ стал одним из ключевых центров мирового развития.

За 27 лет ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая международная платформа для обсуждения ключевых вопросов мировой экономики и обмена лучшими практиками для обеспечения устойчивого развития. В 2021 году форум стал первым и крупнейшим в мире очным деловым мероприятием после пандемии.

Традиционно информационным партнером ПМЭФ выступает медиахолдинг 1MI, управляющий одной из крупнейших в стране сетей региональных СМИ и сообществ в соцсетях.

#Экономика
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