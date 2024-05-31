Свое участие в ПМЭФ-2024 подтвердили 136 стран и территорий

За 27 лет ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая международная платформа для обсуждения ключевых вопросов мировой экономики и обмена лучшими практиками для обеспечения устойчивого развития. В 2021 году форум стал первым и крупнейшим в мире очным деловым мероприятием после пандемии.