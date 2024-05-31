Ученые нашли способ продления жизни домашних кошек до 30 лет

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Исследователи Токийского университета создали вакцину, которая продлит жизнь домашних кошек. Группу ученых возглавляет иммунолог Тору Миядзаки, сообщает издание Naked Science.
По статистике, почти 30% кошек старше 10 лет страдают хронической болезнью почек, или хронической почечной недостаточностью. Болезнь является одной из самых частых причин смерти домашних питомцев. Разработанная вакцина уже показала положительные результаты в клинических испытаниях. Она улучшила работу почек даже у неизлечимо больных кошек.
В основу препарата вошел белок — ингибитор апоптоза макрофагов, который помогает почкам выводить токсины при помощи иммуноглобулинов. Еще в 2015 году Тору Миядзаки заметил, что белок в крови кошек не всегда функционирует должным образом, поэтому у них повышается риск почечной недостаточности. Сейчас исследователь работает над тем, чтобы разработка стала доступной по цене для всех владельцев кошек.
Планируется, что вакцина появится на рынке уже в 2025 году. Ученые предполагают, что препарат устранит основную причину заболеваний почек и даст возможность домашним кошкам жить до 30 лет — это в два раза больше, чем сейчас составляет средняя продолжительность жизни этих животных.