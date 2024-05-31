Ученые нашли способ продления жизни домашних кошек до 30 лет

В основу препарата вошел белок — ингибитор апоптоза макрофагов, который помогает почкам выводить токсины при помощи иммуноглобулинов. Еще в 2015 году Тору Миядзаки заметил, что белок в крови кошек не всегда функционирует должным образом, поэтому у них повышается риск почечной недостаточности. Сейчас исследователь работает над тем, чтобы разработка стала доступной по цене для всех владельцев кошек.