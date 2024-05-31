В 2023 году в Перми благоустроено 13 территорий медицинских учреждений

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В прошлом году в Перми 11 медицинских учреждений, среди которых поликлиники, больницы и диспансеры, благоустроили 13 дворовых территорий. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин, это стало возможным благодаря краевой программе «Качественное здравоохранение». Сейчас на территориях этих больниц и поликлиник уложен новый асфальт, сделано озеленение, установлены заборы, скамейки и навигация.
По программе были благоустроены территории медучреждений в Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном, Ленинском и Дзержинском районах. «Я уже много лет живу здесь, поликлинику тоже знаю очень давно. И сейчас видно, что преображается здание, территория. Очень удобно, теперь есть скамейки, а зимой у входа освещение. Ну и красиво, конечно», — рассказала пациентка городской клинической поликлиники №2 Лидия Сергеевна.
На прошлой неделе губернатор Прикамья и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко провели рабочую встречу в Москве. По словам Дмитрия Махонина, благодаря федеральной поддержке в Пермском крае реализуется множество проектов в сфере здравоохранения. Ведется активная работа по строительству и обновлению инфраструктуры. В прошлом году по федеральной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», являющейся частью нацпроекта «Здравоохранения», были капитально отремонтированы 40 медицинских объектов. Также в медучреждения края передано 14 санитарных автомобилей и 600 единиц медицинского оборудования. Помимо этого, Пермский край досрочно выполнил план по установке 25 фельдшерско-акушерских пунктов, сейчас идет их лицензирование.
Власти Прикамья продолжают реализацию региональных программ. Одна из главных — «Качественное здравоохранение», благодаря которой медицинская инфраструктура обновляется во всем Пермском крае. В текущем году планируется окончить благоустройство еще 13 территорий медицинских учреждений региона. Ранее во время ежегодного послания губернатор поручил краевому Минздраву к 2030 году провести комплексные капитальные ремонты во всех стационарах Прикамья и продолжить благоустраивать территории больничных дворов.