В 2023 году в Перми благоустроено 13 территорий медицинских учреждений

По программе были благоустроены территории медучреждений в Мотовилихинском, Свердловском, Индустриальном, Ленинском и Дзержинском районах. «Я уже много лет живу здесь, поликлинику тоже знаю очень давно. И сейчас видно, что преображается здание, территория. Очень удобно, теперь есть скамейки, а зимой у входа освещение. Ну и красиво, конечно», — рассказала пациентка городской клинической поликлиники №2 Лидия Сергеевна.