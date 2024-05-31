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В ходе СВО погиб сотрудник «Центра помощи детям» из Ильинского

В ходе СВО погиб сотрудник «Центра помощи детям» из Ильинского

31 мая 2024, 14:02
Фото: ВКонтакте/Администрация Ильинского городского округа
Дмитрий Аристов заключил контракт в ноябре прошлого года.

В ходе специальной военной операции погиб житель Ильинского Дмитрий Аристов. Простились с погибшим сегодня в деревне Садки, сообщает администрация муниципалитета в официальном паблике.

Дмитрий Аристов родился в 1976 году в деревне Садки. В период с 1994 года по 1996 год проходил срочную военную службу. В 1998 году закончил СПТУ — 67. Работал в ГКУ социального обеспечения Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Ильинского района.

8 ноября 2023 года заключил контракт с Минобороны о прохождении военной службы в должности стрелка стрелкового батальона. Погиб 7 апреля этого года.

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#Военная операция на Украине#Погиб#Сво#Ильинский
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