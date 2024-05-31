В ходе СВО погиб сотрудник «Центра помощи детям» из Ильинского

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В ходе специальной военной операции погиб житель Ильинского Дмитрий Аристов. Простились с погибшим сегодня в деревне Садки, сообщает администрация муниципалитета в официальном паблике.
Дмитрий Аристов родился в 1976 году в деревне Садки. В период с 1994 года по 1996 год проходил срочную военную службу. В 1998 году закончил СПТУ — 67. Работал в ГКУ социального обеспечения Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Ильинского района.
8 ноября 2023 года заключил контракт с Минобороны о прохождении военной службы в должности стрелка стрелкового батальона. Погиб 7 апреля этого года.