В ходе СВО погиб сотрудник «Центра помощи детям» из Ильинского

Дмитрий Аристов родился в 1976 году в деревне Садки. В период с 1994 года по 1996 год проходил срочную военную службу. В 1998 году закончил СПТУ — 67. Работал в ГКУ социального обеспечения Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Ильинского района.