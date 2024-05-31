В Кемерове опять не откроют пляж на Красном озере

В ответе говорится, что вопрос организации пляжной зоны могут рассмотреть в будущем, при составлении правил благоустройства, сообщает VSE42.Ru. Ежегодно Роспотребнадзор сообщает, что вода на Красном озере заражена патогенами и не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, поэтому там запрещено купаться. Однако купели на Крещение на этом водоеме устраивают, поскольку микроорганизмы не размножаются в воде зимой.