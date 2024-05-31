properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

В Кемерове опять не откроют пляж на Красном озере

В Кемерове опять не откроют пляж на Красном озере

31 мая 2024, 04:36
Фото: 1MI
Ежегодно Роспотребнадзор сообщает о проблемах с качеством воды в озере.

В Кемерове не планируется открывать пляж на Красном озере в Ленинском районе. Об этом сообщил представитель городской администрации на вопрос одного из местных жителей, адресованный мэру Дмитрию Анисимову в социальных сетях.

В ответе говорится, что вопрос организации пляжной зоны могут рассмотреть в будущем, при составлении правил благоустройства, сообщает VSE42.Ru. Ежегодно Роспотребнадзор сообщает, что вода на Красном озере заражена патогенами и не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, поэтому там запрещено купаться. Однако купели на Крещение на этом водоеме устраивают, поскольку микроорганизмы не размножаются в воде зимой.

#Общество#Роспотребнадзор
Подпишитесь
Пермского 72-летнего бомбиста-баяниста приговорили к условному сроку
Сегодня, 07:18
Синоптики рассказали, будет ли жара под +30˚C в эти выходные
Сегодня, 05:07
Стационар для участников СВО откроют на месте бывшего детдома в Перми
Сегодня, 06:26
Бывшего замначальника колонии для силовиков в Чусовом оставили в СИЗО
Сегодня, 06:21
Стряпала для боевиков ИГИЛ*, оказалась в плену. Жуткая история уроженки Прикамья
29 мая, 04:00
Дети ранят себя. Селфхарм становится болезнью современного общества
27 мая, 06:30
"