В Кемеровской области стали реже рожать детей

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В Кемеровской области стало меньше детей. По статистике, жители региона стали реже рожать.
На начало текущего года в Кузбассе числилось 535,3 тыс. человек младше 18 лет, что составляет 21% от общей численности населения. За год показатели стали меньше: в начале прошлого года насчитывалось 547,2 тыс. детей, пишет VSE42.Ru со ссылкой на Кемеровостат.
По данным статистической службы, в Кузбассе проживает 159,9 тыс. детей в возрасте до шести лет, 276,9 тыс. детей в возрасте 7-14 лет и 98,5 тыс. детей в возрасте 15-17 лет. За год соотношение по полу не изменилось: в регионе насчитано 51,3% мальчиков и 48,7% девочек.