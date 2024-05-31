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Published Сегодня, 05:26

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Updated Сегодня, 05:28

В Кемеровской области стали реже рожать детей

В Кемеровской области стали реже рожать детей

31 мая 2024, 05:26
Фото: Изображение Midjourney
Статистика по гендерному признаку не изменилась: мальчиков проживает больше, чем девочек.

В Кемеровской области стало меньше детей. По статистике, жители региона стали реже рожать.

На начало текущего года в Кузбассе числилось 535,3 тыс. человек младше 18 лет, что составляет 21% от общей численности населения. За год показатели стали меньше: в начале прошлого года насчитывалось 547,2 тыс. детей, пишет VSE42.Ru со ссылкой на Кемеровостат.

По данным статистической службы, в Кузбассе проживает 159,9 тыс. детей в возрасте до шести лет, 276,9 тыс. детей в возрасте 7-14 лет и 98,5 тыс. детей в возрасте 15-17 лет. За год соотношение по полу не изменилось: в регионе насчитано 51,3% мальчиков и 48,7% девочек.

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#Общество#Детский мир#Дети#Статистика
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