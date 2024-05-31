В Кемеровской области стали реже рожать детей

По данным статистической службы, в Кузбассе проживает 159,9 тыс. детей в возрасте до шести лет, 276,9 тыс. детей в возрасте 7-14 лет и 98,5 тыс. детей в возрасте 15-17 лет. За год соотношение по полу не изменилось: в регионе насчитано 51,3% мальчиков и 48,7% девочек.