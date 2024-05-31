В Мотовилихе на три месяца закроют фрагмент улицы Самаркандской. Схема

В Мотовилихинском районе на три месяца закроют движение всего транспорта по ул. Самаркандской на участке от Грибоедова до Глуховской. Ограничения продлятся с 0:00 1 июня до 0:00 1 сентября, сообщают в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.