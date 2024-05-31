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Published Сегодня, 07:17

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Updated Сегодня, 07:19

В Мотовилихинском районе с 1 июня на три месяца закроют часть ул. Самаркандской

В Мотовилихе на три месяца закроют фрагмент улицы Самаркандской. Схема

31 мая 2024, 07:17
Фото: Google Maps

В Мотовилихинском районе с 1 июня на три месяца закроют часть ул. Самаркандской

Пермякам рекомендуется заранее выбирать маршрут поездок.

В Мотовилихинском районе на три месяца закроют движение всего транспорта по ул. Самаркандской на участке от Грибоедова до Глуховской. Ограничения продлятся с 0:00 1 июня до 0:00 1 сентября, сообщают в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

Фото: пресс-служба Минтранса Пермского края

МКУ «Пермблагоустройство» в этот период займется капитальным ремонтом улицы. Подрядчик должен сохранить доступ к зданиям на участке либо со стороны ул. Грибоедова, либо со стороны Глуховской. Власти просят водителей относиться к запрету движения с пониманием и заранее планировать маршрут поездок.

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#Авто#Пермская езда#Пермь#Пермские дороги#Ограничение движения
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