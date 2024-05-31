В Мотовилихе на три месяца закроют фрагмент улицы Самаркандской. Схема

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В Мотовилихинском районе на три месяца закроют движение всего транспорта по ул. Самаркандской на участке от Грибоедова до Глуховской. Ограничения продлятся с 0:00 1 июня до 0:00 1 сентября, сообщают в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.
МКУ «Пермблагоустройство» в этот период займется капитальным ремонтом улицы. Подрядчик должен сохранить доступ к зданиям на участке либо со стороны ул. Грибоедова, либо со стороны Глуховской. Власти просят водителей относиться к запрету движения с пониманием и заранее планировать маршрут поездок.